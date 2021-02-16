（北美通訊）美國針對亞裔的仇恨事件屢見不鮮。日前，加州洛杉磯一名地產經紀，使用種族侮辱字眼指罵一名途經的亞裔女性，其行徑被拍下後，影片在網上瘋傳。這名地產經紀事後遭公司即時解僱。

在Twitter上自稱Em的亞裔女性，上周三把涉事影片上載網路，並講述事發經過。她表示，當日下午5時在布蘭特伍德市（Brentwood）住所附近散步時，中途停下腳步，並查看電話；一名男子突然從他的住所走出來，並用言語羞辱她。該女子叫他走開，但被罵「愚蠢的藍頭髮亞裔女子」（stupid blue hair asian girl）以及「蠢八婆」(dumb bitch)。

Em表示，當時背後有一輛車，因此沒有退路，而沒有戴上口罩的男子，則她步步進迫。她曾經向路人求助，但遭到無視。該男子嘲笑她說，「沒有人會注意你，你這個愚蠢的藍頭髮亞裔女子」，並向她舉中指及繼續咒罵。

後來，Em致電洛杉磯市警局（LAPD）舉報事件，但該名警員告訴她，不戴口罩算不上威脅，又無故說「自己與日本人一起長大」等，沒有受理案件。Em表示，她在這個城市住了一輩子，從未試過感覺到這樣的威脅，而男子選中了她來欺負，是因為她獨自在街上，「需要讓這些心胸狹窄的人負上責任」。

目前，Em的Twitter帳戶已經消失，洛杉磯市警局（LAPD）則表示，沒有接到有關報案。不過，事件仍然在網上瘋傳，美國網民將涉事男子起底，證實是在Beach City Brokers工作的地產經紀Mike Dalcin，公司上周五發聲明指，該男子剛剛入職，但由於事態嚴重，已經把他解僱。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！