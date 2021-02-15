美國俄勒岡州四人接種兩劑武漢肺炎疫苗之後，病毒檢測結果仍呈陽性。

四宗病例屬「突破個案」（breakthrough cases），即接種第二劑疫苗後至少14日仍染病毒。

兩款獲美國授權作緊急使用的疫苗，包括輝瑞／BioNTech和Moderna疫苗，有效率均達95%。不過，俄勒岡衞生局局長艾倫（Patrick Allen）表示，出現「突破個案」並不意外，畢竟注射疫苗後仍有5%的人會感染病毒。

四宗個案分別在揚希爾縣（Yamhill County）和雷恩縣（Lane County）出現，其中兩宗屬同一地點的群組個案。

四人症狀輕微或無症狀，反映疫苗似乎可降低病情嚴重性，

俄州衞生官西德林格（Dean Sidelinger）表示，沒有一隻疫苗可提供100%保護，預期會有更多「突破個案」，但仍以盡量為俄勒岡人注射疫苗作為擊退疫情的主要手段。

未知四人是否感染新變種毒株，俄州衞生局正為四人取樣，交疾控中心進行基因序列檢測，希望本周有結果。

英國《每日郵報》

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