加拿大周一（15日）發起一項全球參與的行動，阻止部份國家任意拘留外國公民當成外交談判籌碼的行為，這項倡議有58個國家參與，包括英國外相藍韜文也表示支持。加拿大表示宣言並非針對任何國家，而兩名加拿大人至今已在中國被囚超過兩年，一名加拿大官員希望，宣言可望有助對中國施壓。。

加拿大外長加爾諾（Marc Garneau）指出，任意拘留是令人無法接受的行為，「今天，來自各大洲、全球四分之一國家聚在一起，向那些因外交利益而被任意拘留的人說，他們並不孤單，我們與他們並肩」。他續指任意拘留是非法和不道德的做法，令所有國家的公民處於危險之中，破壞了法治，必須停止。

全球58國外交部長聯合簽署宣言，譴責任意拘留他國公民的國家，簽署國還包括日本、英國、澳洲，以及歐盟27個成員國幾乎所有成員。這項宣言沒有約束性。

加爾諾表示，這項宣言未針對任何國家，宣言的目的在對拘留外國公民以及企圖這麼做的國家施以更多的外交壓力。目前加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕沃（Michael Spavor）仍被中國當局拘禁，中加兩國早前因華為事件以及兩名加拿大人的事而鬧僵。

加拿大譴責北京這種所謂的「人質外交」，中國當局則堅稱兩者沒有關聯。美國也是宣言簽署國之一，美國國務院上周呼籲北京釋放兩名加拿大公民，並批評中國「以脅迫為政治工具」。美國副總統賀錦麗月初曾與加拿大總理杜魯多通電，主動關注兩名加拿大人被中國長期囚禁一事，承諾美國會「做所有可行的事」，確保兩人獲釋。

一名加拿大官員表示，中國、伊朗、俄羅斯和北韓拘禁他國公民引起關注，促成這項倡議行動。在這項宣言正式發表前，中國官媒《環球時報》引述未具名專家表示，這項行動是侵略和惡意攻擊，目的在對中國挑釁。

這名加拿大官員表示，這項宣言可能有助向北京施壓，「我們希望讓他們感到有點不舒服，我們希望他們知道，有不少國家認為這種做法是令人無法接受的行為，期盼假以時日能促成行為的改變」。

路透社／中央社

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