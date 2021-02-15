（北美通訊）繼早前美國7位共和黨參議員在參議院提出議案，敦促美國抵制北京2022年冬季奧運會後。周一，共和黨眾議員沃爾茲（Mike Waltz）也在眾議院提出杯葛北京冬奧的議案，他指，美國不能埋沒良心，讓運動員參與由「殘酷的獨裁政權」所舉辦的運動會。

議案內容包括促請美國奧委會提出建議，將2022年冬奧改到中國以外的國家舉行，如果建議不獲國際奧委會接納，則動議美國奧委會及其他參與國退出2022年冬奧。

議案提及，奧運會是對國際文化的慶祝﹑關於人權的慶典，應要擺脫政治﹑意識形態和外交分歧，但中共通過審查﹑恐嚇和拘留，阻止個人和團體行使基本人權，擴大鎮壓政策，當中以新疆維吾爾自治區和香港最受關注。其中，中共在新疆興建大規模集中營﹑強迫勞動以及控制維吾爾人的宗教活動，並隱暪武漢肺炎疫情等。因此，在中國舉行奧運會是「不符合道德常理和錯誤」的決定。

沃爾茲表示，「我無法想像，美國的旗幟﹑國歌在北京飄揚或奏起，就好像慶祝這個最惡劣﹑最差勁的極權政府，一想到11個月後要面對這個場景，就令我感到很厭惡。」

他又指，全球有超過80個國際品牌依靠在「中國西部的奴役」來賺錢，部份將會在冬奧獲利，「難道社會公義只能適用於美國，而不是國際通行的價值觀嗎？」沃爾茲敦促拜登政府重新審視和客觀看待這些事情。

除了由沃爾茲提出杯葛北京冬奧外，早前，共和黨佛羅里達州參議員斯科特（Rick Scott）及另外七位參議員也在國會內提案，呼籲國際奧林匹克委員會就明年2月4日揭幕的冬奧主辦權重新招標，使賽事「由承認並尊重人權的國家主辦」，另外全球180個團體也聯署籲抵制北京冬奧。

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