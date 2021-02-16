日本北部及沿海地區周二受狂風吹襲，多間房屋被破壞，交通大受影響。氣象廳指以北海道日本海側為中心的鄰近地區，今日到凌晨或出現「近幾年來最猛烈的暴風雪」，而發生出現大雪遮蔽視野的「白矇天」（whiteout）現象可能性很高，提醒民眾注意安全。

氣象廳預料北陸地區至周三清早的24小時降雪量可達60厘米，而北海道東北地區亦估計有50厘米降雪量。北海道室蘭市消防部截至上午9時已接獲數十宗屋頂損毀報告，函館市亦有超過20宗屋頂被毀、招牌墮下等報案。北海道近600間小學已停課，70班航機以及200班次列車服務要取消。

氣象廳指北海道襟裳岬錄得時速達162公里的陣風，而山形縣酒田市的風速也達時速135公里，北海道到九州日本海側的大範圍地區下雪將持續增強，預料大雪會持續至本周五。

內閣官房長官加藤勝信表示，截至今早未接獲人員傷亡報告，呼籲民眾注意安全，盡量留在家中。氣象廳亦提醒民眾保持警戒，留意氣象與交通資訊，盡量不要出門。

中央社/路透社

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