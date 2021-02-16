美國前總統特朗普早前避過彈劾，他周一到佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）時，獲數百名支持者以英雄式歡迎。而民主黨仍未罷休，眾議院議長佩洛西表示尋求成立獨立調查委員會，調查國會佔領事件的來龍去脈。

特朗普於彈劾案中獲判無罪後，首次在公開場合露面，當時他由海湖莊園前往高爾夫球場，適逢周一是美國的總統日，有數百名支持者夾道歡迎特朗普的座駕，不少人揮舞旗幟。特朗普在車內保持微笑，不時指向支持者。

民主黨窮追猛打

雖然特朗普避過彈劾，但佩洛西周一表示希望參照911事件，就1月6日國會被示威者佔領成立獨立調查委員會，調查整件事件的起因及真相，專家亦研究國會警察、其他聯邦、州及地方執法部門的應對。

她又透露已委託退役美國陸軍中將奧諾雷（Russel Honore）評估國會的保安需要，並指據對方的中期調查結果，認為要增加撥款保障國會大樓及人員安全。她強調由這次調查及特朗普的彈劾聆訊，可見有必要查明真相。

路透社/英國《每日郵報》

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