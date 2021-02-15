秘魯疫苗醜聞持續發酵，外長阿斯泰特（Elizabeth Astete）周日承認上月偷步接種中國國藥武肺炎疫苗，引咎辭職。

秘魯前總統比斯卡拉（Martin Vizcarra）日前被傳媒揭發早在去年10月還在任時已經接種國藥疫苗，衞生部長馬塞蒂（Pilar Mazzetti）周六為此辭職。

阿斯泰特是近日第二位因疫苗醜聞而辭職的高官。她在Twitter發文，說偷步接種疫苗是嚴重錯誤，不會接種第二劑。

秘魯疫苗接種行動上周二才剛開始，先為醫護人員接種。目前僅收到100萬劑國藥疫苗，因此還沒有開始為全民接種的時間表。

秘魯政府上月初宣佈與國藥達成購買3,800萬劑疫苗協議。秘魯傳媒報道指，除協議的劑量以外，國藥另提供2,000劑疫苗用於疫苗測試和給秘魯官員接種。該報道後秘魯多名政治人物紛紛否認已接種疫苗。

中國駐利馬大使館發表聲明，不知接種國藥疫苗者身份，拒絕接受部份傳媒使用「免費疫苗、捐贈、好處」等字眼，重申致力改善與中國關係。

總統薩加斯蒂（Francisco Sagasti）表示，誰接種「疫苗贈品」由管理疫苗測試的人決定，他的政府沒有參與。

秘魯總檢察長就政要偷步打疫苗事件調查。

路透社／法新社

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