美國科企富豪馬斯克（Elon Musk）近期成為點石成金的「潮流尖端」，繼發起改用通訊應用程式Signal、以比特幣（Biocoin）買Tesla電動車後，他又帶起使用新社交平台Clubhouse的熱潮。馬斯克上周六透過Twitter向俄羅斯總統普京發出「英雄帖」，邀請對方一同在Clubhouse上對話交流。想不到這個看似隨心而發的邀約，似乎有望成事，克里姆林宮周一回應，形容馬斯克的提議有趣，並對此持開放態度。

馬斯克在Twitter發文標註了克里姆林宮官方賬號，並問「你想和我用Clubhouse聊天嗎？」，其後又以俄文發文稱「能與你交談是非常榮幸的事」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱希望了解更多詳情，又指「總統普京並不直接使用社交網絡，他本人也沒有經營社交網絡」。佩斯科夫表示，總括而言「這是一個非常有趣的建議」，但首先必須要了解這項計劃。

經馬斯克推薦後成大熱 惟上周遭北京封殺

Clubhouse是一款提供語言聊天室服務的社交軟件，用戶註冊可以進入不同主題的房間，透過語音圍繞各種話題作即時討論。早前經馬斯克推薦使用後，該軟件在全球下載量錄得驚人增長，即使在中國亦一度吸引大批網民加入，但是在談論民族身份等敏感主題後，上周被北京當局封殺。

馬斯克在1月30日曾使用該程式，與捲入GameStop的挾淡倉風暴的美國金融科技公司Robinhood創辦人兼行政總裁特涅夫（Vlad Tenev）對話，亦答應與去年角逐美國總統的黑人說唱歌手Kanye West於Clubhouse聊天。

美國財經頻道CNBC／《福布斯》

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