世界衞生組織周一對英國阿斯利康藥廠（AstraZeneca）和牛津大學共同研製的武漢肺炎疫苗發出緊急使用許可，一些貧窮國家將獲分發，可展開接種行動。

獲准緊急使用的兩款阿斯利康疫苗，分別由印度血清研究所（Serum Institute of India）和南韓AstraZeneca-SKBio生產。

根據世衞主導的武肺疫苗保障聯盟（COVAX）計劃，疫苗經過專家認證安全性和效力，獲得世衞授權使用後將運到全球多國，一些沒有獨立認證機制的國家因而可以加快進口疫苗並展開接種行動，確保障弱勢社群也可獲接種疫苗。

世衞上月初對美國輝瑞藥廠和德國生物科技公司BioNTech共同研製的疫苗發出緊急使用許可。

COVAX計劃本月底正式展開，逾3.3億劑疫苗將開始運往已報名國家。由於阿斯利康疫苗較便宜，運送貯存亦較輝瑞疫苗方便，故經COVAX疫苗分享計劃分發的疫苗，以阿斯利康疫苗佔多數。

路透社／法新社

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