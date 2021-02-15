（北美通訊）北加州灣區近月發生多宗針對亞裔人士的襲擊案，引起當地社區團體關注。一名26歲青年，在社交網絡上發起活動，號召義工到三藩市灣區屋崙（Oakland）唐人街，陪同有需要人士出入，數日內組織到超過300人參與這個命名為「Compassion in Oakland」的同行計劃。

發起組織的屋崙居民阿塞維多（Jacob Azevedo）是一名26歲的拉丁裔青年，他表示，近日看到一段84歲泰裔美國老人，在三藩市路上被推倒後致命的影片，令他感到不安，故提出同行計劃，陪伴屋崙居民出入，讓他們感到安全，「這是所有少數族裔團結起來的時間，支持及聲援亞裔美國人。」

他在社交媒體上表示，願意陪伴任何人出入屋崙唐人街，幾日內有超過300名地區人士希望參與，參與義工來自五湖四海，包括不同種族和年齡。

組織在當地社區廣發單張，指義工可以陪伴有需要人士步行到車站﹑車輛﹑或指定步行範圍，如有需要亦可護送夜更的店員，在晚上關舖後回家。義工已經接受培訓並接受武漢病毒檢測，護送時會戴上口罩並出示證件。

自去年起武漢肺炎在全球爆發，美國針對亞裔人士的騷擾有增無減。組織停止仇視亞太裔（Stop AAPI Hate）最新報告顯示，在2020年3月19日至12月31日之間，美國47個州分、發生超過2,808宗針對亞裔仇恨犯罪個案，其中7.3%針對60歲以上亞裔美國人。

停止仇視亞太裔創辦人之一崔貞文 （Cynthia Choi）表示，針對亞裔社區的犯罪和暴力事件，不是最近才發生，只是沒有獲得廣泛關注。尤其是在低收入地區，因疫情而加劇了種族予盾，情況變得更嚴重。她認為，這個時候有義工願意挺身而出保護弱勢社體，是一件很窩心的事，讓長者不會害怕外出遇襲，外出時有人相伴及保護。

阿塞維多表示，希望組織將來與執法部門合作，保護當地並改善治安，這需要大家團結一致。「Compassion in Oakland」計劃於周六起實行，多個義工小組會在街上支援，他們正把單張翻譯成多個亞裔語言，希望在社區內廣泛宣傳。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！