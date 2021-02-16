美國紐約州早前被揭隱瞞護老院武漢肺炎的死亡人數，紐約州長科莫（Andrew Cuomo）成為眾矢之的。科莫周一首度回應醜聞，辯稱自己只是「暫停」披露數據，更指當時已告知紐約州議會，惟再遭民主黨友批評，認為科莫不再適合擁有緊急狀態所賦予的權力。

首次回應瞞疫醜聞時，科莫強調當時只是「暫停」州議員對數據的要求，並優先處理聯邦司法部諮詢及武肺疫情大流行，他的團隊亦已把情況告知州議會。去年8月，美國聯邦司法部要求紐約州提交護老院的武肺死亡人數。

科莫承認今次事件沒有及時提供有關資訊而造成「空檔」，是他犯下錯誤，但重申這會令到「陰謀論」散播。科莫直言：「這令到新聞傳媒、憤世嫉俗的人和政客去填補這些空白。」

黨友批評科莫說謊 欲收回緊急狀態權力

然而，科莫的解釋立即被民主黨友批評是說謊，州參議員比亞格（Alessandra Biaggi）指出，科莫沒有告訴「整個」州議會有關暫停交代數據的原因，她直到近日才從報章得知，當時是因為要處理聯邦司法部調查；另一民主黨紐約州議員里維拉（Gustavo Rivera）亦強調，沒有科莫所說的那回事。

現時科莫擁有緊急狀態賦予的權力，同屬民主黨的參議員劉醇逸（John Liu）認為科莫似乎不再適合擁有這權力，他同日表示：「當我們對疫情一無所知，以及其困苦及死亡對我們國家帶來巨大苦難時，我們賦予了他特權。現在將近過去一年，我們已對武肺有更多了解。」

美國有線新聞網絡/美國霍士新聞

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