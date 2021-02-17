歐洲航天局（ESA）下月底將會11年來首次公開招募太空人，特別鼓勵女性和殘障人士參與，冀日後把他們送上月球甚至火星。局方希望太空人團隊變得多元，正開放招募26個空缺。

申請者須擁碩士學位 3年研究經驗

歐洲航天局下月31日展開為期八周的招募，申請者須具備自然科學、工程學、數學或電腦科學的碩士學位，以及三年研究經驗。局方預料將有「大量」申請，指申請者將會進入嚴謹的遴選程序，遴選分六階段，至2022年10月才會結束。負責招募的范德塔斯（Lucy van der Tas）說：「申請人必須做好精神上的準備。」

意大利太空人克里斯托福雷蒂（Samantha Cristoforetti）指，太空科技使殘障人士也有上太空的機會，「太空旅遊時，我們都是殘障的。我認為今次是很好的機會，讓你更了解自己」。

過去多年一直只有哈薩克的拜科努爾太空發射場進行載人太空任務，近年隨着私人公司如太空探索技術公司SpaceX加入，再次開拓了載人太空任務的可能。

英國《衞報》/路透社

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