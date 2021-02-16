六任伊利諾伊州聯邦眾議員金辛格（Adam Kinzinger）因為在國會投票贊成彈劾前總統特朗普、名列「侵粉」頭號狙擊目標，不但受到共和黨黨友群起唾罵，最近更被親戚公開批鬥，指摘他令家族蒙羞。

金辛格在國會騷亂後，公開要求罷免特朗普，表親奧托便牽頭另外10位家族成員發表聯署信，狠批金辛格勾結「魔鬼軍團」，密謀推翻當時仍未卸任的特朗普，「令他們和上帝失望透頂」，「有辱金辛格家族之名」。奧托不諱言發表公開信是要金辛格「身敗名裂」。

金辛格淡然回應，強調對這些反對他的親戚無怨，又指他們是受到保守派教會「洗腦」才會誤入歧途，「但我無意與他們修好，坦白說，該是他們主動跟我言歸於好才對。無論如何，我可不在乎」。

選區基層斥背叛

與其他支持彈劾特朗普的共和黨議員一樣，金辛格正面臨後欄起火的威脅，所屬選區的共和黨基層紛紛譴責他背叛特朗普。63歲退休工程師雷納德說：「假如投票立場想跟民主黨一樣，就以民主黨的身份去投票吧！否則作為共和黨人便該支持我們的總統，特朗普是首位能代表我的總統。」跟黨內其他牆頭草不同，金辛格非今時今日才忽然反對特朗普，早在對方四年多前還未選上總統時已不齒與他為伍，那管他當權後也始終如一。金辛格認為，共和黨生病了，只懂不斷散播恐懼，他提倡黨內改革，認為只有帶給選民希望，該黨才能長遠發展。

美國《紐約時報》