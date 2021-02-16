緬甸軍事政變後被軟禁的國務資政昂山素姬，周二被加控一項罪名，面臨無限期扣押。英國指控罪是捏造和有政治動機，會向緬甸軍方追究責任。

昂山周二以視像方式短暫出庭，回答有關法律安排的問題。她的律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）指，警方加控昂山違反《緬甸災難管理法》第25條，最高刑罰為3年監禁。金蒙紹指出，《緬甸災難管理法》用於起訴違反防疫限制者，但軍政府上周修改刑法後，昂山有可能被無限期扣押而毋須法庭批准。緬甸總統溫敏也被起訴同樣罪名。

金蒙紹表示，昂山被捕後未見過她，到庭時方知法官與昂山正舉行視像會議。

英國首相約翰遜譴責緬甸捏造對昂山的指控，顯然侵犯了她的人權，說英國會與緬甸人民並肩，確保參與政變者承擔責任。外相藍韜文亦指針對昂山的控罪有政治動機，是緬甸軍方傷害民選政治人物的又一例證。他說，英國與理念相同的國家不會對緬甸軍方的違規行為視若無睹，一定會追究負責者。

美聯社／路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！