英國牛津大學周二開始在6至17歲的兒童身上，展開最新武漢肺炎疫苗測試計劃，審視疫苗能否在兒童身上產生免疫反應，牛津大學指今次是首度在這個年齡組別人士身上測試。

測試在牛津大學及其他城市的合作場所展開，有300名兒童參與，240人注射疫苗，其他人則接種腦膜炎安慰劑。12歲的西爾維亞（Sylvia Hobson）是其中一名志願者，她說：「我真的希望參與，因為病毒摧毀所有人的生活，大家都過着艱難的日子，所以若果我能出一分力，會讓事情更容易。」

西爾維亞的父親霍布森（James Hobson）補充，疫苗已被證明是安全，「我覺得作為父母，你總是對所有潛在有風險的事情有保留，但我自己曾參加臨床試驗，而且（疫苗）已應用在很多人身上，證明是安全的」。

牛津疫苗小組首席臨床接種護士羅賓遜（Hannah Robinson）指出，透過評估志願者可讓科學家審視疫苗能否在兒童身上產生類似的免疫反應，「我們想知道會否有類似的免疫反應，令兒童受保護，也想了解更多有關疫苗副作的資訊」。

英國有望在8至9月為所有成年人接種

英國疫苗工作小組暫代主席迪克斯（Clive Dix）周二表示，英國所有成年人有望在8月前或更早接種兩劑疫苗，「我們有信心所取得的疫曲數量，可令我們想為多少人接種都可以……我們或許要到8月或9月，有需要可能更早（達標）」。

英國接種疫苗進度理想，已有超過1,500萬人獲注射首劑疫苗，預計可在3月中為所有50歲以上人士接種。首相約翰遜周一表示會「加快」速度，讓所有年齡組別人士均可在4月底前接種首劑疫苗。美國輝瑞藥廠及英國阿斯利康預計可在未來6周，供應超過2,100萬劑疫苗。

英國將測試讓志願者接觸武肺病毒

另外，英國政府表示將於一個月內展開測試，讓90名介乎18至30歲的志願者，在一個安全及控制的環境接觸武肺病毒，藉此更進一步了解病毒如何影響人體。

英國《每日郵報》／路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！