在美國獲極右民眾支持的社交平台Parler找到新的網絡託管公司SkySilk提供服務，前日重新上線，但只有網頁版，未支援過往的應用程式。

CEO拒依賴科網巨企

Parler臨時行政總裁梅克勒（Mark Meckler）表示，現有用戶今周就能上線，新用戶最快下周才可註冊。他強調Parler出現是為了提供保護言論自由、私隱價值和社會交流的社交平台，即使有人要數以千萬的美國人滅聲，Parler都會設法回歸，不會依賴科網巨企。平台將同時以科技和人手審查並移除不當內容，並設立「社群陪審團」處理上訴。

總部在洛杉磯的雲端公司SkySilk行政總裁馬托西恩（Kevin Matossian）則稱，Parler沒有鼓吹或限制仇恨，反而是促進大眾獨立批判，拒絕充當法官、陪審團或執行人的角色，遺憾地很多科技界同業的立場與SkySilk不一。

Parler於2018年成立，金主為保守派富豪，運作模式與Twitter相似，聲稱有逾2,000萬用家，當中很多是前總統特朗普和極右的支持者。該平台因在上月6日國會衝擊後拒絕移除煽動暴力的內容，被亞馬遜（Amazon）中止網絡託管服務，蘋果公司和Google的應用程式平台也將之下架。Parler向法院上訴不果，多間網絡託管公司其後亦拒絕提供服務。

路透社/美聯社