英國一名女人瑞剛度過100歲生日，但她沒有家人，只能獨自慶祝。她入住的安老院在網上號召全球有心人送暖，結果收到超過1萬張心意卡和500份禮物為她賀壽。

格林威（Lillian Greenway）1921年2月13日在伯明翰出生，經歷過25任首相、4位君主及世界大戰。在丈夫喬治（George）1980年代去世後，她已沒有其他家人，獨自住在伯明翰一間安老院。

收到英女皇賀卡

由於擔心格林威在生日當天收不到生日卡，安老院職員本月初在Facebook發帖，期望收集100張生日卡為她慶祝。這則帖文在網絡廣傳，格林威最終收到來自澳洲、新加坡和美國等地共1萬多張生日卡和500份禮物。本身是皇室粉絲的她，更收到一張英女皇的賀卡。

當天職員還為格林威舉辦難忘的生日派對，佈置色調是她最喜歡的紫色，她一身打扮也是紫色，還為她鋪了紅地毯，讓格林威度過難忘的百歲大壽。

安老員公關經理德布尼（Stacey Debney）坦言對大家的善心感驚訝：「我想大家都希望在疫情封城下感失落時，為她打打氣……我們對大家的善心感欣慰，證明世界陷入困境時，仍會有好事發生。」

德布尼還透露格林威是知足常樂的人，「只要一杯茶和幾塊餅乾便很開心」，正因她如此謙卑，更令安老院的職員希望為她營造難忘生日，亦感激其他人的慷慨成就這個派對。

同時，德布尼希望藉此喚起對老人家的關注，「我認為重要的是帶出老人家是被遺忘的世代，他們需要親人在身邊，他們跟其他人一樣需要支持和聯繫。」

英國《每日鏡報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！