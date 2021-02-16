世界貿易組織（WTO）前日在美中聯手支持下任命尼日利亞前財長兼前外長奧孔喬－伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala，圖）為新任總幹事。她是首名出任此職的非裔和女性，下月1日履新。她警告「疫苗民族主義」拖慢控疫進度。

轟疫苗民族主義拖慢控疫

66歲的伊韋阿拉形容前路充滿挑戰，明顯需要重大改革，當務之急是確保世貿多做一些以回應疫情，包括「如何讓疫苗和醫療物資以公平和可負擔的途徑向所有國家供應，尤其窮國。世貿在控疫上可做得更多。沒有人可獨善其身。疫苗民族主義此刻沒有用，因為變種病毒將至。如其他國家沒有免疫，這只是回力標。在我們掌握了所需科技時，仍讓其他地方的人死去或乾等，都是不道德的。」

她指研究顯示，如貧國無法快速打疫苗，全球經濟會蒙受九萬億美元（70.2萬億港元）損失，一半將由富國承擔，「無論是在健康角度還是經濟角度而言，此時奉行民族主義將會為國際社會帶來巨大代價」，呼籲成員國應加快對藥物等物資撤銷出口限制。

伊韋阿拉畢業於哈佛大學和麻省理工大學，曾在世界銀行擔任發展經濟學家，早前被美國前總統特朗普的政府反對出任此位。特朗普政府早前以阻止任命法官處理上訴脅迫世貿改革。伊韋阿拉指認同美國對於改革世貿上訴組織的關注，「既然美國願意參與，尋找解決方法的方式會不一樣」。

路透社