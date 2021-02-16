阿聯酋杜拜酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）35歲女兒拉蒂法公主（Princess Sheikha Latifa）2018年逃亡失敗被捉回，自此下落不明，直至近日她的最新片段曝光，聲稱被父王扣為人質，囚於「別墅監獄」，擔心自身安全。

英國廣播公司（BBC）節目「Panorama」播出拉蒂法秘密傳給朋友的片段。片段是她2018年逃亡失敗後約一年，用偷運給她的手機，在杜拝一間別墅的洗手間拍攝。選擇那裏因為洗手間門是別墅內唯一有鎖的門。

2018年2月24日，拉蒂法與巴西腿術教練喬希艾寧（Tiina Jauhiainen）乘橡皮艇和水上電單車出公海，登上法國商人喬貝特（Herve Jaubert）在美國註冊遊艇。八天後，杜拜突擊隊登上當時停在印度對開海域的遊艇，施放煙霧彈，拉蒂法和喬希艾寧被迫匿入甲板下的洗手間，後來又被突擊隊員用槍指嚇。

拉蒂法在片段中憶述那次逃亡經歷，指突擊隊員登船後，她一度與對方搏鬥，又踢又打，又咬其中一人手臂，令他慘叫。拉蒂法最終被制服。突擊隊員之後麻醉她，用私人飛機將她運返杜拜。她在私人機降落後才醒，被單獨禁錮在一間別墅，得不到醫療或法律協助，門窗都加裝鐵枝，並有警察看守。

同時被押到杜拜的喬希艾寧和喬貝特，兩周後獲釋。

事敗後，拉蒂法的朋友曾在YouTube發放逃走前拍下短片，她說︰「如果你正在看短片，這不是好事，代表我已死亡或情況非常、非常、非常差。」這段片引起國際對她的關注，呼籲杜拜釋放她。阿聯酋在壓力下，2018年12月安排時任聯合國人權專員魯賓遜（Mary Robinson）與拉蒂法見面，之後更公開魯賓遜與拉蒂法的合照，以證明拉蒂法一切安好。

喬希艾寧、拉蒂法表弟埃薩布里（Marcus Essabri）、「營救拉蒂法」運動發起人黑格（David Haigh）將最新片段交給BBC播出，坦言是個艱難決定，擔心公開片段後拉蒂法的安全會受威脅。不過，喬希艾寧相信拉蒂法也想她們為她抗爭而且不言放棄。

曾指拉蒂法是問題少女的魯賓遜，也表示擔心她的情況，呼籲國際採取行動，查明拉蒂法的現況和下落。

BBC要求杜拜和阿聯酋政府就拉蒂法的現況置評，但雙方均拒絕回應。

穆罕默德是世上其中一位最富有的國家元首，將杜拜發展得有聲有色，惟人權組織指他治下的杜拜不容異見，司法系統歧視女性。拉蒂法和他的第六名妻子、約旦公主哈雅（Princess Haya bint al-Hussein）亦對他嚴厲批評。

拉蒂法透露16歲時曾嘗試逃走，卻在邊界被捕，然後被囚了3年，遭到虐待及毆打。她的姊姊薩曼莎（Shamsa）2000年在英國亦曾試過逃亡失敗，最後在劍橋街道被擄走回國。因此，接蒂法劃第二次逃亡時更小心謹慎，籌備了七年。

哈雅2019年與兩子女逃到英國，向法院申請針對穆罕默德的保護令及禁止騷擾令。去年，英國高等法院發出多項事實認定裁決，指穆罕默德下令並策劃2002和2018年強迫押返拉蒂法，2000年在英國非法擄走拉蒂法姊姊薩曼莎（Shamsa），「維持一個剝奪兩位少女自由的體制」。

英國廣播公司

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