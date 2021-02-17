美國總統拜登周二出席美國有線新聞網絡（CNN）主辦的市民大會節目，回應國民就疫情、經濟、外交等不同議題的發問。拜登提到他早前與中國國家主席習近平通電話，他表明美國必須為人權發聲，但揚言自己「用不着大聲炮轟他在香港的作為」，認為中國終須為侵犯人權承擔後果，習近平亦清楚知道這點。

拜登表示在中國歷史上，當中國處於分裂狀態時，便往往被「外部世界」迫害，因此習近平的中心思想是中國必須有統一及緊密的控制，「而他以此作為其所作所為的理據」。拜登指他與習通電時，表明自己作為美國總統，有責任彰顯美國價值，但他說：「我用不着大聲炮轟他在香港的作為、他在中國西部山區對維吾爾人所做的事，還有他試圖以武力處理台灣」，拜登指習近平知道「不同國家的文化有不同規範，各國領袖都要遵從」，習近平亦知道中國需為侵犯人權的行為承擔後果。

拜登指出，中國非常努力希望成為世界領袖，但若要成為真正領袖，中國亦需讓其他國家對其有信心，若然中國繼續作出違反基本人權的行為，中國將更難圓夢。拜登其後又不欲解釋更多，他形容中國問題非常複雜，故他「不會在電視以10分鐘講述中國政策」。

盼疫情聖誕前結束

拜登亦回應多項內政問題，他繼續推銷價值1.9萬億美元（約14.7萬億港元）的疫情紓困方案，指現時需要大幅增加政府開支，又指即使增加最低工資至時薪15美元（約116港元），對經濟也只會有輕微影響。拜登表示希望疫情可在聖誕前結束，讓國民恢復正常生活，但現階段不能作任何保證，呼籲國民盡可能接種武肺疫苗。

至於美國國內政治，拜登表示已厭倦再談論前總統特朗普，希望未來4年的新聞焦點由特朗普一人，轉移至所有美國人，又透露他跟所有前總統均私下談過話，「除了一個人」，但他不會干涉司法部門對特朗普的調查。拜登又稱，他認為白人至上主義將是美國未來最大的本地恐怖主義威脅，強調這威脅切實存在，但不認為美國處於分化狀態，形容國民在抗疫紓困等議題有共識，他會致力團結國民。

美國有線新聞網絡/路透社/法新社

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