由流浪漢蛻變成百萬富翁！美國一名男子年少時因母親付不起房租被趕出門，但他依靠在Instagram建立及經營個人專頁，成功擺脫貧窮，之後還成立公司傳授成功之道，如今他月入以數萬美元計，成為一名富翁。

現年25歲的康迪（Branden Condy）來自維珍尼亞州一個單親家庭，年少家貧。他憶述童年時：「我經常被獨留一人在家，因為媽媽要長時間工作來應付賬單和買食物，她很努力和很愛我們。」

然而他母親後來失去工作，業主僅提前12小時告訴他們要離開，短時間內他們無法找到地方住，只能到街上流浪睡覺，每天都要使用公共浴室，後來要寄居在不同朋友的家中。

童年慘痛成發憤動力

艱難的童年為康迪帶來動力，因為他不希望讓家人再過這種生活，於是16歲已投身社會工作，第一份工作是洗碗，21歲開始替有錢人及名人清潔遊艇。當他接觸到這些上流人士的生活，他也很想為自己創造同樣的生活。短短5年之後，他總算讓夢想成真。

康迪開始著手在經營Instagram專頁。他透露：「我讀過一本書，要我吸引大眾注意，所以我想我應該專注於社交平台。我也追蹤了一些過著我夢寐以求生活的企業家，我想知道他們是如何做到。」

後來有一群在亞利桑那州經營Instagram市場營銷的人，聯絡康迪並邀請他加入。當他們會面時，康迪形容對方「有車、有錢、成功」，回到家鄉後便決定辭職，加入他們共同成立一間新的Instagram市場營銷公司，專門為企業或個人提供經營Instagram的專業意見。

經過兩年的時間，康迪的個人專頁有23.8萬名追隨者，每個月賺進2.5萬美元（約19.5萬港元）。他認為成功的其中一個重要因素是建立人脈，因為良好的人際網絡長遠可帶來很大的幫助，閱讀《富爸爸窮爸爸》之類的書籍則可推高營銷層次。

他補充指，相信自己和敢於冒險也很關鍵，但對於康迪來說，家人的不離不棄和支持或許才是最重要。為了感謝家人，他正為母親買一間房子，並直言：「她值得擁有，我對她非常感激。」

英國《每日郵報》

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