英國哈里王子的夫人梅根在2月14日情人節宣佈懷有第二胎後，不少網民留言道賀，但亦有人質疑哈里夫婦選擇在英女皇孫女尤金妮婭公主（Princess Eugenie）剛剛誕下男嬰不久就公佈喜訊，在時間性上有搶風頭之嫌，有網民更翻舊賬指他們已不是第一次搶尤金妮婭一家的風頭。

Twitter有不少皇室支持者表示，今次是哈里夫婦第二度搶去尤金妮婭風頭。在2018年10月尤金妮婭舉行婚禮時，哈里夫婦已在婚禮上私下向部份關係親密的皇室成員透露梅根懷有長子阿奇（Archie）的消息。

尤金妮婭對婚禮被搶風頭有微言

有報道指尤金妮婭當年曾告訴友人，覺得哈里夫婦應該再等候一段時間才公佈梅根懷孕的消息，但是哈里夫婦卻選在尤金妮婭舉行婚禮4天後、於10月15日宣佈梅根懷孕12周，而當天同時是尤金妮婭母親莎拉（Sarah Ferguson）的59歲生日，被外界形容是一次「社交失誤」。

而在今次哈里夫婦選擇在尤金妮婭誕下男嬰不久就公佈喜訊，有皇室支持者認為他們應先讓尤金妮婭公佈男嬰名字和照片，即使並非故意，但宣佈梅根再次有喜的時機欠佳。有網民留言稱：「梅根，我明白這很可能不是故意的，但是成功的女性是不會蓋過其他女性的光芒」、「為他們感到高興，但我不禁留意到他們（哈里夫婦）重蹈覆轍：在尤金妮婭的婚禮上宣佈懷孕，現在在尤金妮婭誕子後宣佈再次懷孕。」

將接受奧花雲費獨家訪問

在宣佈懷有第二胎後，哈里和梅根亦將接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）獨家訪問，是他們宣佈離開皇室後首次接受專訪。哥倫比亞廣播公司公佈訪談將於下月7日播出，奧花雲費在全長90分鐘的節目中會先訪問梅根成為皇室成員、婚姻和成為母親的生活，亦會談到梅根的慈善工作及如何在輿論壓力下生活。而哈里就會談談移居美國的生活，以及一家對於未來期望和夢想。奧花雲費是有份參加哈里和梅根婚禮的名人之一，據報他們更是鄰居。

英國《每日郵報》／《每日通訊報》／天空電視台

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