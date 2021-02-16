加拿大未步美國後塵，將中國對待新疆維吾爾族的方式標示為種族滅絕，總理杜魯多周二解畫。

杜魯多表示，新疆無疑傳出多宗嚴重侵犯人權個案，加拿大亦多次表達關注，維吾爾族是否遭到「種族滅絕」值得審視，加拿大正與其他國家研究，惟「種族滅絕」一詞「意味深長」，使用之前必須仔細考慮。

上月19日特朗普政府任期結束前一天，時任國務卿蓬佩奧宣佈認定中國對新疆維吾爾族穆斯林的壓制是犯下種族滅絕和反人類罪。

加反對黨促抵制北京冬奧

西方多國最近均有國會議員表態，指控中國政府對新疆維吾爾族人種族滅絕，要求抵制2022年北京冬奧。加拿大主要反對黨保守黨黨魁奧圖爾（Erin O’Toole）周二指出，中國對逾100萬維吾爾人進行種族滅絕、將香港變成警察城市、任意扣押兩名加拿大公民，呼籲政府向國際奧委會施壓，將明年冬奧改在中國以外城市舉行，否則應考慮抵制。

杜魯多對是否抵制北京冬奧不置可否，僅表示加拿大與國際奧委會正採討這問題，會繼續密切留意事態發展。

加拿大前駐華大使趙普（Guy Saint-Jacques）則認為冬奧應押後一年並改地點舉行，呼籲美國牽頭。他說：「我們知道中國曾說會嚴懲大膽提出改冬奧地點的國家，但民主國家必須考慮歷史如何評價他們......如果有同樣想法的不只是加拿大，中國就難以懲罰一個國家。美國是唯一敢與對抗中國的國家。」

美聯社

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