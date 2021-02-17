日本東京奧組委前主席森喜朗因聲稱女性理事「開會長氣」的歧視言論，早前宣佈辭職，但類似的歧視女性情況在政界比比皆是。執政自民黨周二宣佈該黨高層會議將加入5名女性觀察員，回應外界對自民黨高層由男性壟斷的批評，但觀察員卻不得發言。自民黨幹事長二階俊博稱，女性觀察員需要「全面了解」會議及決策過程。

黨內女議員促女閣員人數增一倍

由自民黨女議員組織的「女性議員飛躍會」周一召開會議，要求自民黨錄用更多女性當高層，亦要確保女性參與黨內會議，擔任內閣部長的女性人數亦應增加一倍，並讓女性加入黨內政策制訂核心。會方代表、前防相稻田朋美表示，森喜朗事件是社會全面改變的契機，她已向首相菅義偉提出觀點，獲回覆確認將尊重女性意見，加強女性參與黨內運作的。

二階俊博昨表示已知悉外界對自民黨管理層由男性壟斷的聲音，但強調管理層是由黨員選出，將在幹部會議及總務會議安排女性觀察員，稱女性需了解這些會議是討論甚麼，故會安排她們作觀察。

日本傳媒披露，自民黨會議的女性觀察員不得在會上發言，只可以書面形式向秘書處發表意見，不少網民批評這反映即使經歷森喜朗失言風波，自民黨歧視女性的文化也毫無改變。

新西蘭懷卡托大學文化社會學教授惠頓（Belinda Wheaton）形容，女性只被視為公關工具，質疑為何70至80歲的男性會被視為比40至50歲的女性更適合擔當要職。

路透社/日本TBS電視台

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！