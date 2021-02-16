【窮追猛打】

美國前總統特朗普雖在彈劾審訊脫罪，民主黨人以至部份共和黨黨友卻不輕易放過他。眾議院議長佩洛西前天宣佈，眾院將推動成立「911式」獨立調查委員會，徹查衝擊國會事件。此舉除將事件嚴重性跟造成約3,000死的9.11恐怖襲擊等同，不少議員認為這是向特朗普問責的最後機會。

佩洛西在致民主黨黨友信中，指該委員會將「就2021年1月6日對國會山莊的國內恐怖襲擊，以及干預和平轉移權力的相關事實和成因，作出調查和報告」。事發後她已即時委任退休陸軍中將奧諾雷領導檢討國會山莊保安，她在信中指「從他的發現和彈劾審訊明顯可見，我們需要追尋事件如何發生的真相」。她亦指有必要為加強國會山莊和議員的保安，提出補充開支法案。

等同查恐襲 可召親特證人

國會已有多個委員會正安排聽證會，傳召多個部門負責人查問當時他們對國會可能遇襲的準備和回應。支持成立獨立委員會的人指，這委員會不像國會委員會調查那樣受時間限制，亦將有更大權力要求特朗普陣營的人作證，這方面彈劾調查未有觸及。

2011年911襲擊發生後，國會立法成立獨立調查委員會，授權委員會調查襲擊成因和如何防止再有類似襲擊。委員會由多名共和、民主黨前官員和議員組成，在20個月調查後發表近600頁長的最後報告，提出的建議改變了情報工作協調架構和國會監督架構。

特朗普的支持者上月衝入國會，企圖阻止國會確認拜登勝出大選，事件造成五死。眾議院之後通過彈劾特朗普一項煽動叛亂罪，參議院100名議員上周六雖有57人投票指特朗普有罪，但未達將他定罪的67票門檻。兩黨議員之後紛指有需要成立911式調查委員會。

民主黨參議員孔斯指，彈劾審訊已將特朗普如何要為事件負責和違反捍衞憲法誓詞記錄在案，但「還有很多證據是美國人民需要和值得聽取，911式委員會亦可確保我們會鞏固國會山莊之後的安全」。

七名倒戈投有罪票的共和黨參議員中，卡西迪和伯爾先後被所屬路易斯安那州和北卡羅來納州的共和黨州委員會譴責。卡西迪指他是嘗試追究特朗普的責任，當美國人民聽取所有事實，「會有更多人跟我有相同立場」。他又指彈劾審訊尚有很多未解答的問題，如「知道了甚麼、誰知道和何時知道」。

民主黨人入稟控特朗普

特朗普脫罪後，前天總統日假期首次被拍到公開露面，他從佛羅里達州的高爾夫球場回到海湖山莊時，有數百支持者夾道給他英雄式歡迎，他在車中揮手和豎拇指讚賞。昆尼皮亞克大學前天發表的民調顯示，45%美國人認為特朗普要為衝擊國會事件負責和受刑事檢控，43%認為他沒煽動暴力。

民主黨籍的眾院國安委員會主席湯普森昨以個人名義，入稟聯邦法院控告特朗普及其私人律師朱利亞尼，指他們與「驕傲男孩」等極右組織合謀，煽動上月初的衝擊國會事件。

美聯社/法新社/美國《紐約時報》