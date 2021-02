(北美通訊)《華爾街日報》報道,中國政府長時間調查馬雲創辦的螞蟻集團(Ant Group,下稱螞蟻)股權結構後,發現前中國領導人江澤民孫兒江志成、中共政治局前常委賈慶林女婿李伯潭等「紅二代」,均是螞蟻秘密投資者。報道指,調查有份促成中國國家主席習近平,親自撤回螞蟻在上海和香港兩地上市的申請。

《華爾街日報》訪問超過12名中國官員及政府顧問後,得出結論。該報指,中央早於去年10月24日、馬雲公開批評中國收緊金融業規管前,已開始調查螞蟻股權結構。值得留意是,中國人民銀行副行長潘功勝同日於北京發言,指,「個別非金融企業盲目向金融業擴張,股權結構和組織架構複雜,甚至有交叉持股、虛假注資、套取巨額資金等問題」;在人民銀行內工作的消息人士指,潘功勝所批評的,正正是螞蟻集團。

報道披露,螞蟻很多投資者都是「紅二代」,當中以江澤民孫兒江志成最矚目。江志成是江澤民長子江綿恆的兒子,洋名Alvin,畢業於哈佛大學,在香港創立私募基金博裕資本(Boyu Capital)。與馬雲交情甚深的江志成,其博裕資本與2012年聯同中國投資有限責任公司、國家開發銀行和中信集團組成財團,集資71億元(美元,下同),協助購回當時仍然由雅虎(Yahoo)持有的阿里巴巴股份。該財團購入阿里巴巴約5%股份後,阿里巴巴兩年後在美國上市,財團獲利甚豐。

報道指,博裕資本也有份投資螞蟻,但手法非常迂迴。由於中國限制境外公司不能投資支付業務,博裕資本作為香港公司,先在上海成立「博裕廣渠陶然(上海)投資管理合夥企業」子公司,由子公司投資一間名叫Shanghai Tiancen investment Management的公司,再由該公司投資私募基金北京京管投資中心(下稱北京京管),後者出面投資螞蟻。

螞蟻在2016年曾進行一輪集資,向16位投資者籌得45億元,北京京管是其中之一。螞蟻在2018年再集資218億元人民幣,北京京管亦有份投資。最終,北京京管持有螞蟻近1%股權,晉身螞蟻十大投資者;在螞蟻招股書中,只看到北京京管名字,但沒有提及博裕資本或江志成。江志成沒有回覆傳媒查詢。

另一名螞蟻秘密投資者、賈慶林的女婿李伯潭,在北京成立昭德投資有限公司(Beijing Zhaode Investment Group)。報道指,昭德透過多層投資Tibet Hongde Century Investment Co、Fu Qing Qi Sheng III Investment和上海眾富投資(Shanghai Zhongfu Equity Investment Management Center)三間公司,最終由眾富投資出面,入股螞蟻。

報道亦揭發很多馬雲的朋友隱藏身份,透過第三方基金投資螞蟻,當中包括中國泛海控股集團董事長兼總裁盧志強、巨人網絡董事長史玉柱,以及復星集團董事長郭廣昌。另外,有人透過親屬間接投資,例如萬向控股有限公司副董事長肖風,由妻子黃榮平出面投資「置付(上海)投資中心」,再由該公司投資螞蟻。

報道指馬雲為了讓螞蟻順利上市,讓中國退休基金和中國投資有限責任公司入資螞蟻;結果去年夏季,螞蟻於短短一個月內,獲多個監管機構通過上市申請,但上市計劃最終依然臨門失腳,被習近平剎停。

向《華爾街日報》提供有關內幕消息的人士強調,習近平對螞蟻通過上市,向著名「富二代」利益輸送,並不關心;他關心的是中國「富二代」通過螞蟻上市賺取豐厚利潤,拉闊貧富懸殊,削弱其滅貧措施。(Mr. Xi had little interest in having the Ant IPO funnel enormously lucrative financial stakes to well-known Chinese princelings, the people familiar with the probe said. For the leader, that could only widen the income gap and hurt his initiative to reduce poverty.)

