北美近日受冬季風暴吹襲，出現強烈暴風雪，至今累積最少26人死亡。多個州分災情嚴重，其中德州最少200萬戶停電，涉及430萬居民，鄰國墨西哥亦有400萬人供電受影響。氣象部門預測，大部份地區溫度直至當地時間周三下午才會回升至0°C以上，但周三至周四南部多州仍會有大雪或凍雨，至周末天氣仍會持續寒冷。

全美逾七成土地被雪覆蓋

冬季風暴橫掃美國多地，過去一周約有2,000個氣象站刷新歷史低溫紀錄，遠至墨西哥北部及中部地區亦發出寒冷警告。美國國家氣象局（NWS）公佈，全國73%土地面積周二被雪覆蓋，是2003年有記錄以來最高，多達45個州分有積雪報告。聯邦政府已向寒潮最嚴重的德州發佈緊急狀態，德州、阿肯色州、密西西比州、俄克拉何馬州、田納西州多區的冬季風暴警告仍然生效。

由於各地電力需求在寒潮下急增，多個州分因供電系統超負荷而停電，截至周二晚上全美約380萬戶供應暫停，其中德州佔逾200萬戶。當地官員已向聯邦政府緊急要求60部發電機，供醫院及護老院使用，全州35處臨時庇護中心已逾1,000人入住。

停電生火取暖釀意外

德州侯斯頓是寒潮重災區，市內多個庇護中心因停電被迫關閉，只餘下一個由傢俬店臨時改裝而成的庇護中心。災民哈雷爾（Natalie Harrell）表示，這次寒潮災情比颶風更嚴重，憂慮供電暫停的情況將持續多天。住在另一城市沃斯堡（Fort Worth）的海爾斯頓（Chuck Hairston）寓所停電長達31小時，一家人只好靠着壁爐睡覺，並拿出所有可用的衣物和毛氈，度過嚴寒的晚上，若情況持續便只能到庇護中心暫住。

停電亦導致更多人因取暖發生不同意外，侯士頓一個家庭以壁爐取暖期間引發火警，4人死亡，另有2人凍死。沃斯堡多達13名兒童取暖時，因一氧化碳中毒需送院，1名成人中毒死亡。

全美單在周二已有逾2,800班航班因風暴取消，大部份是來往德州達拉斯或侯斯頓的航班，逾2,000班航班延期。德州州議會周二因大雪關閉，州長阿博特（Gregg Abbott）呼籲所有居民保持警覺，形容天氣極度惡劣，當地報章《侯斯頓紀事報》亦因天氣惡劣無法出版。

冷藏庫停電緊急安排接種疫苗

天氣惡劣亦阻礙物流，加上冷藏庫因停電而無法運作，美國聯邦政府預計，武漢肺炎疫苗接種工作將受阻，其中德州有40多萬劑疫苗需延期送抵，佛羅里達州邁阿密約2,000人無法如期接種第二劑疫苗，喬治亞州衞生部門預計，疫苗延誤情況在本周餘下時間會持續。德州哈里斯縣更有約8,400劑Moderna疫苗因冷藏庫周一停電，將在短期內變壞，要馬上安排居民接種，最終獲分發至3間醫院、1間大學及1個監獄，有大學生因此獲提前接種疫苗。

美國各地在嚴寒天氣下也出現各類致命意外，其中北卡羅來納州布倫瑞克（Brunswick）縣突然發生龍捲風，氣象部門未及發出預警，造成3人死亡、10人受傷；肯塔基州有汽車在惡劣天氣下失事，最少2人死亡；田納西州一名10歲男童掉進冰湖死亡；路易斯安那州一名男子滑倒，頭部重傷不治。中西部主要城市芝加哥同樣受大雪影響，積雪達46厘米高，學校周二停課；阿拉巴馬州約100間學校亦停課；墨西哥亦有多地間歇停電，包括首都墨西哥城。

美聯社/美國有線新聞網絡/英國廣播公司

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