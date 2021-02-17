緬甸本月初發生軍事政變後，引發的示威至今仍未平息，長期與緬甸軍方友好的中國近日逐漸成為示威者目標之一。美國有線新聞網絡（CNN）指，由於中國拒絕批評及制裁緬甸軍方，加上網上又流傳中國解放軍混入緬甸軍隊，以及中國企業協助緬甸斷網等消息，令緬甸示威者對中國的不滿上升，連日有人到仰光的中國大使館外示威。緬甸如同中國的後花園，今次事件除了是美國總統拜登任期早段的一次考驗外，亦可能使中國更靠攏緬甸軍方。

拜登在緬甸政變後，要求緬甸軍方放棄他們奪取的權力，並制裁緬甸軍方，獲得與美國友好的國家支持，但遭中國和俄羅斯反對。中俄兩國在聯合國阻止譴責緬軍的動議通過，也沒跟隨美國的制裁，而中國對緬甸政變一事亦維持以往避免對外國事務表態的立場，未有明確譴責緬甸軍方。CNN形容，緬甸政變將考驗拜登影響中國的能力。

人權觀察組織亞洲區副總監羅伯遜（Phil Robertson）表示，中國渴望進入印度洋，為此同時與緬甸軍方及國務資政昂山素姬兩方合作，形容緬甸對中國具價值。CNN指緬甸對中國有重大戰略意義，中國近年亦提出多項與緬甸的合作計劃，包括興建中緬鐵路連接緬甸皎漂港與中國昆明，並把皎漂港建造成大型貨運港口。儘管昂山素姬同樣與中國合作，但對中國而言，與軍方合作的利益仍然較大，緬甸亦依靠中國，逃避國際社會就羅興亞人問題對緬方的問責。

中方或視為抹黑中國「劇本」

上周起中國大使館外開始有緬甸人示威，指中方支持緬甸軍方發動政變，有人高舉寫上「我們懷疑中國支持政變」等標語的紙牌抗議，更有示威者形容中國「太無恥了」。

香港大學政治與公共行政學系副教授韓恩澤向CNN指，隨着緬甸局勢失去控制，象徵中國在緬甸利益的設施可能成為示威者目標。儘管中國也認為緬軍不可信，但若中國把緬甸的反中示威視為外國打擊中國形象的「劇本」，「那麼中國便可能以不同方式回應」。

美國有線新聞網絡

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