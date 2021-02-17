為了接種武漢肺炎疫苗，美國西雅圖一名90歲老婦人不惜冒著嚴寒，在厚厚的積雪上步行10公里，她解釋因好不容易才預約到打針時間，所以不想錯過。

高齡人士被視為感染武漢肺炎的高危人士，現年90歲的戈德曼（Fran Goldman）卻坦言一針難求：「我每天早上和中午都打電話預約接種，不管是在甚麼地方注射，有時晚上我還會在網上預約。」

終於預約到周日早上接種第一劑疫苗，但西雅圖在剛過去的周末遇上強烈的冬季風暴，街上被厚厚的積雪覆蓋。但積雪無阻她的決心，她穿了短袖衣服好讓護士能更方便為她接種，再穿了兩件外套和一件雨衣，帶上拐杖便起行。

雖然戈德曼已上了年紀，街道環境又不理想，但最終她仍走畢10公里抵達疫苗中心，只比約定的時間遲了5分鐘。她的女兒露絲（Ruth Goldman）稱對母親的行為並不驚訝，因為她們一家都很喜歡到戶外，她自己周亦冒著嚴寒到湖邊。

美國廣播公司

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！