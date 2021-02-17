澳洲前奧運銀牌泳手 被控經營毒品集團

澳洲9 news報道，澳洲前游泳選手米勒（Scott Miller）因涉嫌販毒，警方周二突擊其位於悉尼的寓所將他拘捕，現場還發現1公斤、價值25萬澳元（150萬港元）海洛英，據指米勒是當地一個販毒集團的主腦，供應大量冰毒。

當地警方早前發現有販毒集團將冰毒藏在蠟燭中，毒品總值約高達200萬澳元（約1,207萬港元），主要在新南威爾斯省販賣。警方調查後發現，該集團由米勒及另一名男子經營，採取突擊行動將他們拘捕，行動中還搜出少量毒品和現金。

米勒在1994年開始為澳洲出戰國際泳賽，更曾於1996年阿特蘭大奧運，為澳洲贏過100米蝶泳銀牌及4乘100米混合泳接力銅牌。

世貿新總幹事稱可助確保全球也得疫苗

世界貿易組織（WTO）新任總幹事伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）周二接受法新社訪問時表示，世貿能協助確保全球各國都取得武漢肺炎疫苗，認為「每個人皆接種疫苗是每個國家的切身利益」。

她還強調世貿能發揮疫後推動經濟的角色，因為貿易活動有助經濟復蘇，並指必須將重點重新放在改善貧困國家的生活條件，「在於創造就業機會，為人們提供體面的工作」。

荷法院判宵禁侵犯人身自由 下令政府撤回

荷蘭海牙法院裁定政府頒佈的宵禁令侵犯人身自由、隱私及集會自由，下令即時撤回這個為防疫而設的禁令，政府提出上訴，法庭決定維持宵禁，直至周五進行上訴聆訊。

海牙法院裁定當局在沒有「實際緊急情況」下，仍動用緊急法推行宵禁，侵犯了行動自由和隱私權，亦限制了集會自由權。荷蘭首相呂特（Mark Rutte）對裁決感到失望，認為防疫措施是「絕對必要」，並敦促民眾繼續遵守。

自去年12月底起，荷蘭政府頒佈二次大戰以來首個宵禁令，由晚上9時至清晨4時半，引致多個城市發生騷亂，「病毒真相」（Viruswaarheid）團體早前入稟法院要求撤銷禁令。

美國有線新聞網絡/法新社/英國廣播公司

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！