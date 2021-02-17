根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.09億，全球死亡人數超過241萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,774萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過48.7萬。印度確診人數逼近1,092萬，死亡人數超過15.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破992萬，死亡人數超過24萬。英國、俄羅斯確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷。墨西哥、波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等9國確診宗數均超越100萬大關。

英預期9月前可為所有成人接種兩劑疫苗

英國疫苗專責小組臨時負責人迪克斯（Clive Dix）周二向天空新聞表示，英國9月前可為所有成人接種兩劑疫苗。

英國已有1,560萬人接種第一劑疫苗，54.6萬接種第二劑。

迪克斯表示，不久將來會有更多疫苗獲准使用，屆時就算阿斯利康或輝瑞疫苗遇到生產問題，仍有足夠疫苗應付需求。

拜登政府增加每周疫苗供應

雖然冬季風暴影響疫苗運送與接種，美國總統拜周二登樂觀表示，上任滿百日前完成1億人接種的目標可以達成。白宮也宣佈增加疫苗供應至每周1,350萬劑，較拜登上任之初增加57%。

上任後100天1億人次接種疫苗是拜登就職前的主要目標。連日來美國各地遭遇大規模的暴雪襲擊，道路積雪結冰，交通陷入混亂，德州等地更有數百萬戶停電，連帶使得疫苗運送與施打受到影響。不過拜登對達標仍信心十足。他周二在Twitter推文表示，「隨着我們取得進展，相信不僅能達成這項目標，還能夠打破」。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）隨後也在白宮例行記者會上表示，本周運送至全美各地的疫苗劑量將從過去每周1,100萬劑，增加至1,350萬劑，較拜登剛上任時大幅增加57%。拜登政府也將增加對藥房的每周疫苗供應量至200萬劑，隨着供應量增加，全美將有超過4萬家藥房能提供疫苗。

《華盛頓郵報》統計，從去年12月中旬全美疫苗開打至今已2個月，約4,000萬人接種第一劑疫苗，佔總人口的12%，完成兩劑接種的僅4.6%。

匈牙利成歐盟首個接收中國疫苗成員國

匈牙利周二進口首批55萬劑國藥疫苗，成為首個接收中國疫苗的歐盟成員國。

匈牙利首席醫療官塞西莉亞上月29日宣佈，中國國藥集團生產的疫苗已獲准在匈牙利使用。匈牙利政府隨後宣佈，已與中國國藥集團簽署購買疫苗協議，未來四個月收到500萬劑。

美聯社／英國《衞報》

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