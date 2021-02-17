美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）早前表示，國防部將檢討美軍在全球的部署，預料需時數個月。美聯社分析指，這意味華府考慮保留在中東實力的同時，更專注應對中國和俄羅斯，形容這對國防部將是難題，未來美軍或會安排更小型化的部隊在印太地區活動，並縮短每次任務的時間。

五角大樓將在未來數月審視美國在全球的部隊、武器、基地和盟友的分佈，以配合總統拜登的外交方針。國防部此前已宣佈，暫緩原定今年春季從阿富汗全面撤軍的計劃。美聯社指拜登的國家安全團隊與上屆政府一樣，均視中國為美國長遠首要安全威脅，而不再是阿蓋德或「伊斯蘭國」（IS）等恐怖組織，相信今次檢討將對美軍構成深遠影響。

關注中俄染指北極

拜登上任美國總統後，尋求重新加強北約內部防務合作，預料美軍在中東、歐洲和亞太的勢力將重整。奧斯汀上月亦表示，美國在印太地區的部署需更分散及更具彈性，以回應對中國軍事干預的反制。

美國也要在北極地區與俄羅斯競爭，形容俄羅斯在北極的舉動變得具侵略性。他亦對中國染指北極的企圖深表關注。美軍近來已開始回應這些變化，例如陸軍正建立可在極地活動的步兵旅，空軍亦首次向挪威派駐B-1長程轟炸機，航程足以覆蓋俄羅斯境內。

然而國防部本身亦要面臨被聯邦政府減少撥款，以及軍隊內部種族歧視和極端主義等挑戰。另外伊拉克和阿富汗近期仍持續有暴力事件，亦反映中東問題仍未解決。外界估計軍方需尋求更創新的手法，以避開建造永久基地的巨大成本，例如美軍自2018年起，多次派航空母艦訪問越南，便被指是抗衡中國的一種方式。

回應地緣政局及科技轉變

美軍參謀長聯席會議主席米萊（Mark Milley）去年底曾表示，隨着科技及地緣政局改變，美軍應重新思考昔日派駐及組織部隊的方式，又形容美軍未來存亡將取決於如何應對中國冒起、人工智能和機械人發展，以及對疫情和氣候變化等「非常規威脅」的應變。米萊表示，將來美軍部隊應盡量小型化，並加強機動性，以迴避對方偵察。

美國智庫「外交關係委員會」本月早前發表報告，警告台灣將可能成為美國與中國爆發戰爭的導火線，屆時恐造成數以百萬計美國人死亡，美國政界亦憂慮中國拒絕加入核裁軍談判，反映中國正持續發展核武技術，並擴大核武庫。美國前任署理防長米勒（Christopher Miller）則警告，美國如要加強應對中國，將使其他地區的資源減少，恐造成意料之外的後果。

美聯社

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