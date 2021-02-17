美國花旗銀行去年發生嚴重轉帳失誤，把化妝品品牌露華濃（Revlon）原定向債權人支付的800萬美元（約6,202萬港元）貸款利息，變成還款9億美元（約69.8億港元）。花旗去年8月入稟法院，向收款的債權人追收款項，紐約曼哈頓聯邦地區法院周二裁定花旗敗訴，因花旗失誤而多收款項的一方無需歸還資金。

現時涉及花旗失誤的9億美元款項中，約有5億美元（約38.8億港元）未獲債權人退還，涉及10間投資公司。曼哈頓聯邦地區法院在花旗的訴訟中，指出債權人本身擁有該筆款項的權益，出事前亦不知道是花旗出錯，故可保留款項。

官：得益方真誠相信花旗沒出錯

法官弗曼（Jesse M. Furman）在判詞指，花旗今次出錯規模前所未見，考慮到花旗屬全球最成熟的金融機構之一，有理由相信債權人當時是真誠認為花旗所轉賬的款項是正確，且即使是花旗本身，也是在接近一天後才發現出錯。另外即使花旗轉賬過多款項，但該筆金錢本來就是有待償還的貸款，債權人對款項本身擁有權益，只是還款限期未到而已。

弗曼又引述其中一間得益的投資公司「HPS Investment Partners」內部通訊記錄，當時是花旗公佈出錯後的第二天，HPS兩名員工談論事件時才提到「我對那名按錯掣導致轉錯9億美元的員工感到遺憾，他的事業啊……」，又打趣道「可能是在家工作時，家中養的狗碰到鍵盤」。

弗曼認為這些言論反映HPS一方在花旗通報失誤前，不知道款項是錯誤轉到公司賬戶。另一間公司「Allstate」的內部通訊亦指，不肯定花旗是否出錯，但認為「出錯的機會很低」。

債權人一方代表律師滿意裁決，形容判決全面詳盡，亦經過周詳思考。不過由於花旗一方已表明有意上訴，此前法院對該筆款項頒佈的臨時禁制令仍然有效，債權人需繼續凍結款項。弗曼呼籲銀行業界加強預防措施，避免類似事件重演。

往例多判多收款項一方要歸還資金予銀行

美國法院過往一般會判處多收款項的一方，需歸還因銀行失誤造成的得益，例如2019年賓夕凡尼亞州一對夫婦因銀行匯款失誤，導致賬戶無故多出12萬美元（約93萬港元），但他們沒有即時歸還金錢，更幾乎花光這筆意外之財，因此被起訴。

美國有線新聞網絡/《紐約時報》

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