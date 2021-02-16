（北美通訊）特朗普卸任美國總統後，紐約市警方（NYPD）上周四撤走特朗普大樓（Trump Tower） 外的路障和警力，事隔超過四年，再次解封附近行人路和馬路，商戶對此表示歡迎，形容感覺猶如「呼吸新鮮空氣」。也市民表示對做法有保留，認為世事難料，大樓應維持高度戒備。

過去四年，紐約市政府每日最少花12.7萬元（美元、下同），派員保護特朗普大樓；分析料，如果特朗普重返紐約市，每日保安開支可能高達30.8萬元。

上周四早上，一批紐約市警員及警車抵達特朗普大樓外，移除大樓外幾乎所有鐵馬，重新開放行人路和馬路，常駐武裝警員亦被撤走，只剩下石屎路障未被移走。紐約市警方表示，他們和美國特勤局（United States Secret Service）商討後，決定移除大廈保安設施，但沒有交代原因。

Gloria Wan在特朗普大樓附近的一段西56街經營髮廊，上周上班時，她發現道路暢通無阻，一度以為自己行錯路，「我無法用言語來形容（自己的感受）……在所有鐵馬撤走後，我的感覺就像呼吸新鮮空氣。」

特朗普大樓鄰近的地產公司Cushman & Wakefield Plc.董事總經理桑坦吉（Steven Soutendijk），同樣歡迎警方撤走路障和武裝警員，「那些鐵馬和手持步槍的警員，把大廈門口弄得像戰地一樣，對消費者來說並不悅目。」

不過，並非所有紐約市民認同警方決定，23歲的馬天尼斯（Ashely Martinez）認為，大樓應維持高度戒備，「你永不知道有甚麼事會發生，這裏有很多人依然很憤怒。」

特朗普在2016年參選美國總統前，特朗普大樓只是普通遊客地標；他當選總統後，大樓成為示威者熱門抗議地點。在特朗普出任總統初期，大樓對出一段西56街和東56街，一度被封了數星期，人流大減，貨車不能上落貨，送貨員要拖着大批貨物，經過數個街口送貨。

在被封路段內的商戶苦不堪言，位於西56街的意大利餐廳Il Tinello東主高馳（John Goçi）憶述，特朗普出任總統初期，餐廳生意大跌三成，近年才慢慢回升。當時，同樣位於西56街的理髮店Charleric Coiffure生意更大跌四成，2017年索性搬到西59街「避開特朗普」。

事實上，特朗普任總統期間，他鮮有返回特朗普大樓內的三層複式豪宅居住。2018年，他出席紐約市聯合國總部舉行的大會，紐約市警方派出額外200人警力，全天候看守大樓。總括而言，當特朗普在紐約巿時，該市每日需斥資30.8萬元維持特朗普大樓的警力和保安；即使特朗普不在紐約市，警方也要每日斥資12.7萬至14.6萬元保護大樓。

2019年，特朗普把戶籍由紐約州轉到佛羅里達州，卸任後搬到棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago resort）定居，但仍然持有大樓內的複式豪宅，旗下的地產企業特朗普集團（Trump Organization）則繼續把總部設在特朗普大樓內。

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