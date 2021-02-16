特朗普卸任美國總統後，共和黨內鬥不斷，他周二以卸任總統身份發表聲明，斥參議院共和黨領袖麥康奈爾是「鬱鬱寡歡的二流政客」，共和黨參議員如果仍然倚靠他，將不能再贏選舉。

特朗普指麥康奈爾因為「家族在中國有相當大的生意」，令他在中國議題上「信不過」，指他「對龐大的中國經濟與軍事威脅毫無反應」。《紐約時報》2019年曾報道，麥康奈爾妻子、前運輸部長趙小蘭與中美兩國政府高層關係密切。麥康奈爾曾多次接受趙家政治捐款，趙小蘭父親趙錫成和中國前國家主席江澤民是同校同學，曾入股國企。趙家的船運公司又與中國關係密切。

特朗普指共和黨若仍以麥康奈爾之流擔任領袖，將不再受尊重或者強大。

麥康奈爾上周六在彈劾案表決投「無罪」票，但之後批評特朗普在衝擊國會事件前已玩忽職守，要為「挑釁」當日事件負上道德和實質責任。

另外，針對特朗普的訴訟接踵而來。民主黨籍眾議院國土安全委員會主席湯普森（Bennie Thompson）周二入稟華盛頓聯邦地區法院，引用陳年舊法控告特朗普、他的律師朱利亞尼及兩個右翼團體密謀煽動1月6日佔領國會。

訴訟指「這次叛亂是特朗普、（私人律師）朱利亞尼、守誓者（Oath Keepers）和自豪男孩（Proud Boys）之類極端團體精心策劃的結果。運用恫嚇、騷擾和威脅，阻止國會確認選舉人團投票結果，是他們共同的目的」。

本身是黑人的湯普森引用1871年《三K黨和執行法》（The Klan Act and Enforcement Act）提控。此法授權總統取締種族主義暴力組織，原本為了在南北戰爭及解放黑奴後保護黑人權利。湯普森所援引的「禁止妨礙聯邦公職人員履行職務」條款，甚少被引用。

印第安納大學法律系教授馬格里奧卡（Gerard Magliocca）指出，1982最高法院已裁定如果總統是行使職務行為可免被起訴，認為訴訟很可能會被駁回。

特朗普與朱利亞尼被起訴後，特朗普發言人米勒（Jason Miller）表示，朱利亞尼現已不再代表特朗普。朱利亞尼競選期間為特朗普挖拜登子在烏克蘭的黑材料，選後領導律師團為特朗普打選舉官司。

上月6日的血腥衝擊逾200人被控犯下聯邦罪行，令特朗普因「煽動叛亂」被彈劾。聯邦參議院13日就彈劾案表決，雖有7名共和黨人倒戈，但結果為57票認定特朗普有罪、43票認定特朗普無罪，未過2/3多數定罪門檻。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周一說，將比照911事件後的做法，設立獨立委員會審視與特朗普支持者攻擊國會一事相關的事實與起因。

美聯社／英國《每日郵報》／路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！