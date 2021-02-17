警方昨加控昂山素姬另一條違反自然災害法罪名，引來示威者激烈反響，質疑軍政府聲稱會確保有公平公正選舉並和平過渡權力的可信性，號召今天展開大規模示威。聯合國緬甸事務特別報告員亦擔憂當局與示威者衝突會激發新一輪暴力打壓，令局勢失控，呼籲國際介入調停。

軍方周三解除禁制互聯網命令，民運人士桑達（Khin Sandar）在社交平台發文呼籲抗爭，「集合數以百萬計人民推翻獨裁者」。昂山領導的全民盟宣傳委員會成員之一齊托（Kyi Toe）亦指：「一同遊行吧。展示我們的力量，反對這場摧毀年輕人未來、國家未來的軍政府政變。」

民眾座駕泊街頭阻軍車

仰光上午開始有示威者聚集，有司機響應社交網號召的「壞車行動」將座駕停在街頭，阻擋軍方及警方車輛。

聯合國緬甸事務特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）表示有情報指緬軍從偏遠地區抽調士兵入商業區，擔心當局向示威者使用暴力並令情況失控，緊急呼籲任何對緬軍將領或企業有影響力的國家介入阻止暴力行動，「打壓緬甸人民基本自由和人權的行為必須立即停止……如今或已處於軍方對緬甸人民犯下更嚴重罪行的懸崖邊」。他又稱收到消息指針對昂山素姬及總統溫敏（Win Myint）的「秘密審訊」本周將召開，但沒提供更多詳情。

警方周二在中部城鎮渺彌亞（Maungmya）發射橡膠子彈驅散示威者，至少6人受傷。示威者向警方掟石還擊，有警員受傷。緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）指自政變至今已有逾450人被捕，包括不少全民盟的政客。

美英譴責加控昂山素姬

美國國務院發言人對昂山素姬被加控罪名表示不安，但暫未有公佈針對緬甸的新一輪制裁。英國首相約翰遜亦譴責加控昂山的行為，直斥軍方誣陷罪名。

法新社/路透社

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