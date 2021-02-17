生物認證技術近年發展迅速，無論個人手提電話、機場、處所等均會用到面容或指紋等識別技術，語音、虹膜識別也應用在各個領域。有澳洲研究團隊提出了血管識別技術，透過AI收集及辨識一個人的血管分佈，用作認證身份，研究員認為應用此技術將更難破解。

澳洲新南威爾斯大學計算機科學與工程學院研究員沙哈（Syed Shah）指出現有各種身份認證方法的缺點，例如指紋識別可在觸碰過的表面上被人取得及複製指紋；面容識別可從社交網上取得圖片破解；虹膜識別會被隱形眼鏡擾亂等。

沙哈說：「血管分佈位於皮膚底下，因此不像指紋般留下任何印記、不像面容識別那樣在社交網上獲得，也不像虹膜那樣可秘密取得，所以我們相信以靜脈作為基礎的方式將更難破解。」

研究員利用深度相機為35人拍攝約1.7萬張相片，參與者握拳及收集其血管分佈圖，並透過人工智能辨識「獨有特徵」。沙哈續指利用血管分佈作認證的想法並不新鮮，但通常需要特定科技，而他的團隊則使用現成3D相機。

研究在《IET Biometrics》期刊公佈，團隊指這種方式的準確度超過99%，又指研究顯示技術可用於個人設備上作認證，例如手提電腦及手提電話。

美國有線新聞網絡

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