英國消費者組織「Which?」發現有10個網站大量售賣網購平台亞馬遜（Amazon）專用的假正評，每個索價至少五英鎊（54港元）。

網站教路寫合格評論

買家透過亞馬遜購買產品後，可在賣家頁面就有關產品發表評論。「Which?」發現有網站以「套餐」形式售賣假評論，每個「套餐」索價15英鎊（162港元），50個至100個評論則分別索價620英鎊（6,698港元）和8,000英鎊（86,424港元）。組織指其中五個評論賣場有逾70.2萬名「產品評論人」為其服務。產品評論人的報酬介乎數英鎊至逾10英鎊（108港元），並會獲贈免費產品或優惠價產品，甚至可參與「積分計劃」以換取特別禮品，包括兒童玩具和健身器材。有關網站甚至提供建議，拆解如何撰寫評論才不會引起亞馬遜注意的技巧；部份會列出評論人如何撰寫合格評論的標準，例如評論至少要兩句長、需上載照片等。

「Which?」指這個「龐大的假評論產業」為亞馬遜帶來「艱巨挑戰」。該組織的希欽斯指競爭與市場管理局（CMA）應立即調查事件，「亞馬遜和其他網絡平台應做得更多，防止假評滲透，讓消費者可信任評論」。

亞馬遜發言人指曾與其他科企合作「舉報作惡者」，但指「獨力難支」，認為監管機構如CMA應獲更多執法權力。CMA去年5月曾警告，如有網站違法，會「毫不猶豫」採取行動，包括對賣家作出起訴。

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