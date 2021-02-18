緬甸民眾反對軍方政變的示威浪潮持續，除了發動街頭抗爭，在當局連續第四晚關閉互聯網後，民間組織「緬甸黑客」更發動網絡戰，入侵多個緬甸政府部門及與緬甸軍方關係密切的網站。

多個具官方背景的緬甸網站，包括中央銀行、貿易部、商務部、港口管理局、緬甸國防軍新聞資訊網站、國營電視台MRTV、國營電台等，於周四凌晨相繼被入侵，無法再登入。

鼓勵網民加入

「緬甸黑客」不久後在其Facebook專頁承認責任，表示「我們在緬甸為公義而戰」，「這就像在政府網站面前的大規模示威。」黑客表示希望透過攻擊軍方部門及軍方控制的企業網站，以推翻軍事政權，又貼上網址，鼓勵網民一同發動網絡攻擊。當地專家估計，黑客發動的是分散式阻斷服務攻擊（DDoS），透過製造大量流量以癱瘓網站。

澳洲皇家墨爾本理工大學的網絡安全專家沃倫（Matt Warren）表示，黑客的行為是「黑客行動主義」（hacktivism），所造成的影響可能有限，但他們目的是喚起關注。

緬甸周四凌晨一時起再次出現互聯網服務受阻情況，監察組織NetBlocks數字顯示，緬甸的互聯網連接度僅21%。

法新社/緬甸新聞網站The Irrawaddy

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