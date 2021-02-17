（北美通訊）美國國家衞生院（National Institute of Health）接受媒體查詢時確認，中國科學院武漢病毒研究所（The Wuhan Institute of Virology）透過非牟利組織「生態健康聯盟」（EcoHealth Alliance），資助研究蝙蝠型冠狀病毒，在2014年至2019年期間取得美國納稅人約60萬（美元、下同）資金；該聯盟主席更向白宮表示，應「盲目接受」（blindly accept）世衞報告，即病毒不太可能由武漢病毒研究所泄漏。

坊間一直有傳聞指，由於武漢病毒研究所意外洩漏病毒，造成全球疫情。美國網媒Daily Caller指，這個實驗室的研究人員，過去透過非牟利組織「生態健康聯盟」，從美國政府取得60萬元資助，研究蝙蝠身上的冠狀病毒。

「生態健康聯盟」總裁達扎克（Peter Daszak）是世界衞生組織於2月到訪中國調查代表團的唯一美國成員。報道指，在世衞未公布調查結果前，達扎克已向白宮表示，應「盲目接受」世衞報告，即病毒不太可能由武漢病毒研究所泄漏。而美國情報機構曾提出，2019年12月，武漢病毒研究所已出現懷疑感染武漢肺炎的個案，達扎克認為這情報並不可信。

根據《華爾街日報》報道，早於2014年，「生態健康聯盟」獲美國國家過敏和傳染病研究所撥款370萬元，在中國研究蝙蝠身上的冠狀病毒。但由於聯盟與武漢病毒研究所關係密切，美國國家衞生院去年4月終止相關撥款，指「該非營利組織在中國的工作，與機構計劃的目標和優先次序不符」。

不過，美國國家衞生院在去年7月再告知「生態健康聯盟」，如果能夠滿足某些條件，將恢復撥款。其中一個條件是，安排獨立小組調查前往武漢病毒研究所，以確認在2019年12月出現首宗感染前，該實驗室是否已擁有引致武漢肺炎的SARS-COV-2病毒。達扎克向媒體表示，美國國家衞生院的條件「荒謬」，他的工作及專業不是偵探。

然而，在美國國家衞生院的動物福利實驗室辦公室（Office of Laboratory Animal Welfare）的名單上，武漢病毒研究所仍持有有效的外國研究所證明，有關證明書到期日為2024年1月31日；報道指，這意味該研究所可繼續收取美國納稅人金錢，進行動物研究至2024年。

美國國家衞生院發言人表示，不了解武漢病毒研究所目前有否直接或間接，取得美國資金從事動物相關研究；根據政府網頁USASpending資料顯示，上一次「生態健康聯盟」向武漢病毒研究所撥款，已經是2019年5月。

另一方面，「生態健康聯盟」最新從美國國家衞生院獲得750萬元撥款，將用作建立新興傳染病研究中心。達扎克強調，新撥款不會用於中國的任何研究。

獨立監察組織White Coat Waste Project主席貝洛蒂（Anthony Bellotti）表示，政府不應再資助「生態健康聯盟」，並展開對這個組織的獨立調查，以確保他們資助在中國進行的動物研究，是否與疫情有關。

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