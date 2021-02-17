美國周三控告三名北韓電腦程式員，指他們受政府指使發動全球性的網絡攻擊，以圖向銀行及其他金融機構偷取總值逾13億美元（101.4億港元）的傳統及加密貨幣。

美國司法部2018年控告朴鎮赫（Park Jin Hyok，音）參與多宗黑客攻擊及勒索事件，包括2014年入侵Sony公司的網絡、2016年入侵孟加拉銀行盜取8,100萬美元（6.3億港元）及2017年WannaCry病毒攻擊英國國民保健署等。

根據周二公開的起訴書，司法部在同案增加兩名分別27歲和31歲的被告，他們與36歲的朴鎮赫一樣都是為北韓軍事情報機構工作，有時會派駐中國和俄羅斯。司法部指三人還涉嫌針對AMC Theatres職員及一間製作北韓題材連續劇的英國電影公司。

三人亦被指入侵金融機構網絡以及濫用SWIFT環球金融訊息指令交易平台，在南亞、東南亞、墨西哥、非洲的銀行予取予攜，2018年3月至2020年9月用惡意程式攻擊加密貨幣應用程式。

美國指三人不在美國，沒有一人落網，不預期他們短期內會到美國應訊，但起訴他們可令黑客知道他們其實並非匿名，身份是認得出的。

美聯社／路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！