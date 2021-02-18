（北美通訊）冬季風暴橫掃美國多地，過去一個星期約有2,000個氣象站刷新歷史低溫紀錄。德州侯斯頓是寒潮重災區，兩名住在侯斯頓的香港人Da Da和Scott都表示從未經歷過如此惡劣情況。由於暴風雪影響電力供應，各區供應斷斷續續。一家人住在獨立屋的Da Da比較樂觀，相信電力公司已盡力搶修，但她很擔心住在離她家15分鐘車程的95歲婆婆的情況。而在住宅單位獨居的Scott就擔心惡劣天氣會繼續，只能見步行步。

Da Da自97年起已遷居侯斯頓，她表示過往很少會下雪，記憶中今次是最凍的一次，周一（15日）日間只有華氏18度（即攝氏零下一度）。她的家也在周一開始停電，直至周三清晨才恢復。在停電的兩天期間，一家人只有吃和睡。「因為也沒有甚麼好做，傍晚6時就去睡。沒暖氣就多穿幾件衣服，我要穿兩件羽絨、兩對襪，再蓋上三張氈。」幸好他們有使用「尿袋」（流動充電器）習慣，在停電期間仍可為手提電話充電，和外界保持聯絡。

Da Da說，透過新聞知道很多人因為在屋內生火，或留在車內開暖氣而一氧化碳中毒死亡。公路也因為路面結冰而發生多宗多車連環相撞意外。他們曾外出查看，也發現交通燈停止運作、到油站加油的車大排長龍，超市內的罐頭、氣體燃料被搶購一空。

雖然她的家在周三已恢復電力，但她的95歲婆婆的家就在周三開始停電。Da Da擔心年紀老邁的婆婆難抵寒潮，曾勸喻婆婆暫時到他們家住，但老人家堅持留下，他們惟有送熱湯和食物過去，並希望電力盡快恢復正常。Da Da說過去從未試過如此大規模停電，相信電力公司已盡力搶修。

Scott之前在東岸居住，曾經歷過大風雪，本來以為搬到德州可以避開惡劣天氣，怎料遇上更壞的情況──大風雪還要加上停電。停電期間他無奈暫時寄居朋友家中，Scott直言「咁凍！冇暖氣會死人！」不過，即使朋友家有暖氣，他仍然因為天氣太冷感到不適。

家裏恢復電力後，Scott發現雪櫃裏部份食物發出異味，擔心已變壞所以全部丟掉，暫時只重新添購乾糧。他仍然擔心電力供應會時好時壞，以及會再有大風雪來臨，但因為大部份朋友都在東岸，可以照應的人較少，未來幾天只有見步行步。

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