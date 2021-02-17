（北美通訊）加拿大國會下議院財務委員會周二發表報告，建議當局退出投資由中國主導的亞洲基礎設施投資銀行（簡稱亞投行）。該會主席、執政自由黨資深議員伊斯特（Wayne Easter）表示，加拿大政府是時候在對華政策上醒覺，「起來並聞到政瑰花香」。（wake up and smell roses；英文謬語，指認清事實）

財委會上的國會議員質疑，加拿大政府投資亞投行是否實際改善了亞洲國家的生活質素，還是被中共利用，推動其「一帶一路」計劃，擴大中國在全球的經濟及軍事影響力。因此，該會建議當局退出投資亞投行，向杜魯多政府明示，是時候認清及調整對華政策。

該會主席伊斯特表示，加拿大政府需要認清中國對西方民主國家的嚴重威脅。他進一步批評，中國在加拿大的影響力日增，除了恐嚇加籍華裔公民外，中共正積極滲透到加拿大大學系統中，華為只是其中一個渠道。

加拿大《環球郵報》周一揭發，加拿大聯邦政府自然科學與工程研究委員會（NSERC），與華為加拿大分公司仍然有合作，加拿大政府為後者提供超過480萬美元資金。另外，當地大學也繼續與華為合作，與美國和英國頂尖大學學府相比，由於知識產權和國家安全問題，這些大學已拒絕了相關研究經費。

在2017年，杜魯多政府出資9.95億美元加入亞投行，在野保守黨一直反對；加拿大政府全球事務部曾警告，北京建立該行的原因，是利用經濟影響力，把其管治模式輸出到世界各地。

事實上，加拿大安全情報局早已提醒當地大學，與華為合作的風險，但當局沒有實際權力，阻止學界與華為打交道。

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