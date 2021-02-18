全球各國陸續展開疫苗接種計劃，但病毒同時出現多個變種，令人憂慮疫苗成效。近日研究指輝瑞和Moderna各自研發的疫苗，在應對最初在英國發現的武漢肺炎變種病毒時十分有效，但面對南非變種病毒時效用降低。南非科學家有見及此，於周四開會商討對策。

《新英格蘭醫學雜誌》周三刊出一項研究，指輝瑞及BioNTech聯合研發的疫苗，應對最初在英國發現的武漢肺炎變種病毒「B.1.1.7」十分有效，但面對南非變種病毒「B.1.351」效用可能減少三分二。

領導有關研究的韋弗（Scott Weaver）表示：「雖然我們不知要達到甚麼中和水平才能免受武漢肺炎病毒感染，但我們對疫苗的經驗是，輝瑞疫苗能針對變種病毒給予相對良好的保護。」

輝瑞發聲明指，沒有證據證明變種病毒能夠擺脫疫苗的保護作用，「但是輝瑞及BioNTech正採取必要行動，作出正確的投資，並與監管機構有適當溝通，以便一旦發現能明顯降低疫苗保護性的變種毒株，就能開發和尋求授權更新mRNA疫苗」。

此外，美國第二款批出的Moderna疫苗，亦與輝瑞疫苗一樣有類似的效用。國家衞生研究院（National Institutes of Health，NIH）及Moderna在《新英格蘭醫學雜誌》公開實驗報告，發現疫苗應對南非變種病毒「B.1.351」方面抗體反應減少，但減少程度不足以降低疫苗的效力。

南非科學家開會討論研究

南非科學家將於周四開會商討涉及此研究的事情，衞生部發言人說：「我們的科學家會就（涉及輝瑞的研究）開會，並將向部長給予建議。我們直至諮詢科學家前不會發聲明，也會循監管機構SAHPRA的指引。」

南非計劃在未來數月開打輝瑞/BioNTech疫苗，衞生部長姆希澤（Zweli Mkhize）周三表示，預計南非最初收到50萬劑疫苗，在6月前收到約700萬劑。

研究員呼籲各國延後接種第二劑輝瑞疫苗

另外，研究員周三呼籲各國政府延後注射第二劑輝瑞疫苗，並指第一劑疫苗已產生92.6%的保護效用。

研究員斯科朗斯基（Danuta Skowronski）及德塞雷斯（Gaston De Serres）致函《新英格蘭醫學雜誌》，表示他們在輝瑞提交給美國食品及藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration，FDA）的文件中得到相關發現。

他們警告未知首劑疫苗的保護期能維持多長時間，但指在短時間接種第二劑只有很少附加好處，「在目前疫苗短缺下，延後接種第二劑疫苗是國家安全事務，如果不這樣做，會令美國今個冬季出現成千上萬與武漢肺炎有關的住院及死亡」。

路透社／美國《華盛頓郵報》／美國有線新聞網絡／中央廣播電台

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！