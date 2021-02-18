（北美通訊）就讀伊利諾大學香檳分校（UIUC）的中國留美博士生陳益東（音譯，Yidong Ivor Chen），因為未有依照學校規定進行武漢肺炎檢測而被停學一年，其學生簽證也因此而被註銷。他向校方提出上訴但未成功，他所屬的UIUC研究生僱員組織（The Graduate Employees’ Organization，GEO）為聲援他發起簽名運動，希望透過公眾壓力要求校方恢復陳益東學籍。

簽名網站目標是收集2.5萬人簽名，至今共收到近1.9萬個。GEO負責人Advith Govindarajan認為校方的處分除了過重，亦對國際學生不公平，因為本地生被停學可以回家及工作，但國際生在疫情下因停學而被驅逐出境，未來要恢復學業會非常困難和複雜。

另一負責人Kai Shinbrough表示，要令校方收回承命，必須由學校內部作決定。因此他們希望透過收集簽名，向校方施壓，希望他們作出正確決定。

被紀律處分的陳益東，是來自中國上海的四年制博士生。據GEO所講，陳益東因為與母親同住，所以疫情下為減少外出一直維持遙距上課。而據他自己理解，只要他是百分百遙距上課，他就毋須進行病毒檢測。

不過，校方在2021春季學期開始修改了規定，即使是遙距上課學生也須接受檢測。陳益東因此被指違規，校方除了要他即時停學一年、其間禁足校園外，又要求他提交兩篇各一千字的反省文章。陳益東若想在停學期完結後恢復學籍，就要再另外提交求情信、參與80小時社區服務，並須提交一年停學期間的學術或工作成績證明。陳益東以研究生身份取得簽證，他被停學的話，簽證也會被註銷。

密利克大學（Millikin University）的研究生Leah Cummings亦加入聲援行動，向朋友廣傳GEO的請願信。她認為UIUC欠陳益東一個道歉，「我看見過很多人到酒吧飲酒、不戴口罩外出、參加家庭聚會等等，明顯這些人對其他人更有害。但陳益東只是想盡力確保其他人安全，他反而因此受到懲罰。這絕對是荒天下之大謬。」

伊利諾州電視台「WCIA」向伊利諾大學查詢，發言人Robin Kaler發聲明回應表示，基於聯邦學生私隱法，他不能評論個別事件，但強調在疫情期間，校方將確保學生、教職員和社區安全列為首要任務。

他指出，有關校方的武肺安全措施，包括須定期接受檢測的要求，以及違反這些措施的可能後果已經廣泛、定期和頻繁地通知校內各方，並在所有可使用平台上作出廣傳。而遭紀律處分的學生已有足夠權利保障。

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