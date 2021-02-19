談到巴士司機，或許很多人很快就聯想起穿著制服的中年大叔，但英國女子福克斯（Jodie Leigh Fox）自21歲起從事這項職業，還經常獲男乘客稱讚她實在「太漂亮」，不應該當巴士司機。她表示，這份是她夢寐以求的工作，她會一直做到退休。

今年24歲的福克斯來自埃塞克斯郡布倫特伍德（Brentwood）市，以前是護理員，三年前看到一則巴士車身廣告招聘巴士司機後應徵。成為巴士司機後，福克斯出眾外表經常被乘客議論，尤其是男性，「當人們上車時，我總得到同樣反應，往往是『你真漂亮』或『我一生中從未見過這麼漂亮的巴士司機』。人們說我太漂亮了，不能當巴士司機，但我也得到其他女性的好評語，讚賞我的指甲、頭髮和妝容」。

年輕貌美成為福克斯與同事交際的障礙。福克斯表示，沒有一個和她差不多年齡的同事是女性，「我在車廠和幾個人成為朋友，但我通常拿到工作證後就去當值」。

儘管工作辛勞，但福克斯稱，她小時候就喜歡坐在司機附近，「當我辭掉護理員工作後，我明白到自己一直對開巴士很感興趣。我總是坐在前排靠近司機，我喜歡開車，所以我實現夢想」。她又說很愛這份工作，「我希望一直做到退休」。

福克斯表示成為巴士司機並沒有想像中不容易，必須接受英語和數學等測試。現時她具備駕駛巴士、大巴和豪華長房車的資格，並且必須參加考試保持最佳狀態。

福克斯希望擺脫世人對巴士司機的刻板形象，於是在社交網上建立賬號，「我之前曾發佈過影片，但沒有穿着工作服，直到我發佈自己是巴士司機的消息後，人們都為之瘋狂」。

英國《每日郵報》

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