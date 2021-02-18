根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.09億，全球死亡人數超過242萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,782萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過4萬。印度確診人數超過1,093萬，死亡人數超過17.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破997萬，死亡人數超過24.2萬。英國、俄羅斯確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等9國確診宗數均超越100萬大關。

墨西哥防長確診

墨西哥國防部長桑多瓦爾（Luis Cresencio Sandoval）周三表示確診武漢肺炎，正在接受治療，同時在家工作。

根據墨西哥衞生部通報，墨西哥官方統計的累計確診人數超過200萬，其中逾175,000人病故。

英國變種德國迅速傳播

德國衞生部長斯潘（Jens Spahn）周三警告，英國變種毒株B117在德國迅速傳播，相關病例佔22%，而不足兩周之前僅為6%。他說，須有心理準備該毒株快將成為主流。

另外，德國下薩克森州奧斯納貝克（Osnabrueck）一間雪糕廠爆疫，約1,000人須隔離。

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