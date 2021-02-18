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東京奧運｜橋本聖子接任組委會主席 曾7度參加奧運 擁吻滑冰王子惹性騷擾爭議

49分鐘前
橋本聖子接任東京奧運組委會主席。美聯社

前首相森喜朗因歧視女性言論辭任東京奧運組委會主席奧運大臣橋本聖子周四宣布將接任主席一職。橋本聖子作為前運動員，曾7度參加奧運，包括滑冰和單車項目，是罕有兼具夏季和冬季奧運會參賽經驗的運動員，其後從政，連任四屆參議員。她曾揚言上任後作出性別平等改革措施，但2014年因擁抱親吻男子花樣滑冰選手高橋大輔，惹起性騷擾爭議。

1992年冬奧奪銅牌 連任四屆參議員

現年56歲的橋本聖子曾代表日本，參加1988年、1992年和1996年夏季奧運場地單車項目；亦參與1984、1988、1992和1994年共四屆冬季奧運滑冰項目，並於1992年法國阿爾貝維爾冬季奧運獲得1,500米速度滑冰銅牌，亦是她唯一的獎牌。奧運歷史學家馬隆（Bill Mallon）指，橋本聖子七度參加奧運，是所有參與冬季和夏季運動員中最多。

她1995年加入自民黨躋身政壇，成功當選參議員並連任四屆，1996年以國會議員身份再挑戰亞特蘭大奧運，之後退出體壇，1998年嫁給前欖球運動員石崎勝彥。橋本2019年接任奧運大臣一職至今。

擁抱親吻「滑冰王子」惹性騷擾爭議

橋本從政後，2014年因涉及性騷擾醜聞而備受批評。當年49歲的她擔任索契冬奧的日本代表團團長，在奧運村一個慶功酒會上，被雜誌拍到擁抱和親吻「滑冰王子」、男子花樣滑冰選手高橋大輔數分鐘之久，引起以職權性騷擾爭議，事件更令時任首相安倍晉三尷尬。

作為三子之母，橋本聖子事後為自己的行為引起各方憂慮道歉，但否認性騷擾指控，並指所有運動員和官員都尊重及感謝高橋，自己對高橋沒有特別感覺，對引起他人誤會感懊悔。至於高橋大輔的經理人則指，高橋不覺得自己是性騷擾受害人。

揚言上任後落實性別平等措施

橋本聖子周四向日本首相菅義偉辭去奧運大臣一職，其後出席就任記者會，表示將會盡力改革奧組委體制：「今次我被委任會長一職，背後原因在於男女平等問題，我希望上任後能夠盡快落實一系列改革措施，創造一個公平公正的營運環境。」奧運大臣一職，首相菅義偉擬由自民黨參議員丸川珠代出任。

日本放送協會（NHK）／美聯社／英國《衞報》

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