前首相森喜朗因歧視女性言論辭任東京奧運組委會主席，奧運大臣橋本聖子周四宣布將接任主席一職。橋本聖子作為前運動員，曾7度參加奧運，包括滑冰和單車項目，是罕有兼具夏季和冬季奧運會參賽經驗的運動員，其後從政，連任四屆參議員。她曾揚言上任後作出性別平等改革措施，但2014年因擁抱親吻男子花樣滑冰選手高橋大輔，惹起性騷擾爭議。

1992年冬奧奪銅牌 連任四屆參議員

現年56歲的橋本聖子曾代表日本，參加1988年、1992年和1996年夏季奧運場地單車項目；亦參與1984、1988、1992和1994年共四屆冬季奧運滑冰項目，並於1992年法國阿爾貝維爾冬季奧運獲得1,500米速度滑冰銅牌，亦是她唯一的獎牌。奧運歷史學家馬隆（Bill Mallon）指，橋本聖子七度參加奧運，是所有參與冬季和夏季運動員中最多。

她1995年加入自民黨躋身政壇，成功當選參議員並連任四屆，1996年以國會議員身份再挑戰亞特蘭大奧運，之後退出體壇，1998年嫁給前欖球運動員石崎勝彥。橋本2019年接任奧運大臣一職至今。

擁抱親吻「滑冰王子」惹性騷擾爭議

橋本從政後，2014年因涉及性騷擾醜聞而備受批評。當年49歲的她擔任索契冬奧的日本代表團團長，在奧運村一個慶功酒會上，被雜誌拍到擁抱和親吻「滑冰王子」、男子花樣滑冰選手高橋大輔數分鐘之久，引起以職權性騷擾爭議，事件更令時任首相安倍晉三尷尬。

作為三子之母，橋本聖子事後為自己的行為引起各方憂慮道歉，但否認性騷擾指控，並指所有運動員和官員都尊重及感謝高橋，自己對高橋沒有特別感覺，對引起他人誤會感懊悔。至於高橋大輔的經理人則指，高橋不覺得自己是性騷擾受害人。

揚言上任後落實性別平等措施

橋本聖子周四向日本首相菅義偉辭去奧運大臣一職，其後出席就任記者會，表示將會盡力改革奧組委體制：「今次我被委任會長一職，背後原因在於男女平等問題，我希望上任後能夠盡快落實一系列改革措施，創造一個公平公正的營運環境。」奧運大臣一職，首相菅義偉擬由自民黨參議員丸川珠代出任。

日本放送協會（NHK）／美聯社／英國《衞報》

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