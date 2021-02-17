緬甸反軍事政變示威持續，縱使聯合國專家警告軍方會暴力鎮壓，但在仰光、曼德勒以至首都內比都，周三仍有數以十萬計民眾不理限聚令繼續上街。

在第二大城市曼德勒有數萬人上街，有人堵塞鐵路。入夜後，持防暴盾的安全部隊向阻礙列車行駛的鐵路工作推進，傳出幾十響槍聲，片段顯示士兵擲石和使用彈叉。一名慈善機構工作者腿部疑中橡膠子彈受傷。有居民表示，宵禁令晚上8時開始後約一小時聽到槍聲，數十名警察和士兵湧入國營鐵路員工宿舍所在的地區。軍方在facebook表示「正在全國提供保安，確保民眾睡得安寧」。

自上周開始，多個城市都傳出開槍，疑是軍警要阻嚇示威者。鐵路工人宣佈支持示威，甚至曾經罷工聲援，因此往往成為打擊目標。

當局周四連續第四個凌晨「封網」，監察組織NetBlocks錄得緬甸的互聯網連接度僅21%。

另外，國營電視台周三晚宣佈通緝多位公開支持示威者的名人，控告他們妨礙軍人及公務員執行職務。有藝人被指利用名望聲譽誘使公務員參與罷工。被控的6人包括演員、歌手、導演。一位藝人曾向示威者說：「如果我們輸了，我們的未來、我們一代的未來、我們孩子的未來都會失去。」有指軍方控告藝人，反映他們擔心公務員加入示威行列。

美聯社／法新社／路透社

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