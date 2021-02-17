家中網速太慢怎麼辦？美國有一名90歲老翁花了1萬美元（約7.8萬港元）在報章刊登廣告，控訴網絡服務供應商AT&T的網速令他失望，廣告一出立即掀起網上熱話，AT&T亦迅即為老翁居住的地區鋪設光纖。

愛潑斯坦（Aaron Epstein）是加州荷里活區的居民，已使用了AT&T的服務超過60年。90歲的他5年前已發現其網速緩慢卻未至於惡劣，漸漸跟不上網絡的發展，例如在網上串流平台觀看電影時，因網速太慢要不斷緩衝，「像看幻燈片」。

致電後仍未改善 刊登廣告控訴

為了改善問題，愛潑斯坦透露曾花了數小時致電AT&T的客戶服務部反映，對方也承諾會作出改善，但一直沒有跟進。

面對網速太慢的崩潰感覺，以及嘗試過電話反映等傳統方法均沒有改善，愛潑斯坦決定將「行動升級」，花費1萬美元（約7.8萬港元）在《華爾街日報》刊登廣告，以「致AT&T行政總裁斯坦基（John Stankey）先生的公開信」為題，期望引起關注。

他在信中直指AT&T以電訊界龍頭自居，卻讓他居住的加州荷里活91607區所有人大失所望，因為他們的社區中有很多人在創新科技工作，例如在環球影城、華納兄弟和迪士尼等上班，希望AT&T可能提供更快網速。

然後愛潑斯坦指AT&T在廣告聲稱可提供100MBS的網速，但該區的最快網速竟只有3MBS，而AT&T的競爭對手已提供200MBS的網速，更反問「AT&T為甚麼要這樣對待北荷里活的居民」，他還留下了自己的地址和電話期望有人跟進。

「最物有所值的1萬美元」

雖然愛潑斯坦大可以直接跟另一間網絡供應商簽約，但他已用AT&T服務多年，其客戶服務一向也相當有禮貌，因此決定向AT&T施壓。不少網民熱烈討論其舉動，有人表示「到底一個人要多不高興，才會因網速慢而在報章登廣告？」。

幸好他的努力沒有白費，廣告刊登後翌日，愛潑斯坦收到斯坦基的來電，並安排了兩名工作人員為他及其社區鋪設光纖。AT&T後來亦發聲明證實已在該地區改善網絡服務。

愛潑斯坦直言自己不是亂花錢的人，但今次絕對值得，尤其是疫情期間經常留在家中。他說：「大家不會去昂貴餐廳，大家不會美好度假。我和妻子留在家，收看了更多Netflix和其他串流平台，我毫不抱怨花費這些錢，現在確實快了很多，正是我所期望的。」

英國《每日電訊報》/美國《華盛頓郵報》

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